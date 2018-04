Randale: 35-jähriger Mann tritt Scheibe eines Streifenwagens ein

Der in Gewahrsam genommene Mann sperrte sich heftig gegen das Anlegen der Handfesseln. Symbolbild: Jonas Ginter - Fotolia

Bad Lauterberg Mann wurde nach Streit in Bad Lauterberg in das Polizeikommissariat Osterode verlegt.

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen Sachbeschädigung an einem Streifenwagen wird sich demnächst wohl ein 35-jähriger Mann verantworten müssen.

Wie die Polizei in Bad Lauterberg gestern mitteilte, war es am Mittwochabend zwischen dem Mann und einem anderen Hausbewohner in der Hauptstraße von Bad Lauterberg zunächst zu Streitigkeiten gekommen. Laut Polizei waren beide Männer alkoholisiert. Dennoch konnten die eingesetzten Beamten den Streit vorerst schlichten.

„Dabei sperrte er sich jedoch massiv gegen das Anlegen von Handfesseln.“ Aus der Polizeimeldung über den Widerstand des 35-jährigen Mannes

Kurze Zeit später wurden die Polizisten allerdings erneut zu dem Haus in der Hauptstraße gerufen, weil der 35-Jährige einiges Mobiliar das Treppenhaus hinuntergeworfen haben soll. Da der Mann keine Gewähr für Ruhe bot, sollte er zur Ausnüchterung und Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen werden. „Dabei sperrte er sich jedoch massiv gegen das Anlegen von Handfesseln“, heißt es dazu in der Polizeimeldung.

Nachdem die Handfesseln aber angelegt waren, sollte der Mann zwecks Polizeigewahrsam ins Kommissariat in Osterode eingeliefert werden. Bereits auf der Fahrt dorthin wurde der Mann laut Polizei zunehmend verbal ausfallend. In Osterode eingetroffen, trat er beim Aussteigen aus dem Streifenwagen vorsätzlich eine Seitenscheibe ein und leistete weiterhin Widerstand. Die eingesetzten Polizeibeamten aber blieben unverletzt, so die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft ordnete letztlich die Entnahme einer Blutprobe an, weil bei dem Beschuldigten zuvor bereits eine Atemalkoholkonzentration von deutlich mehr als zwei Promille festgestellt worden war. Der 35-jährige Mann musste die Nacht in Gewahrsam verbringen. Die Ausnüchterung in Gewahrsam wird für den Mann kostenpflichtig, so die Polizei.