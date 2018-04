Konzept für Feuerwehr-Gerätehäuser soll im Rat vorgestellt werden

Die Mängel an den Feuerwehrgerätehäusern der vier Freiwilligen Feuerwehren sind nach wie vor eines der bestimmenden Themen in Verwaltung und Stadtrat. Die Feuerwehr-Unfallkasse hatte Ende 2017 Probleme an den vorhandenen Gerätehäusern festgestellt (wir berichteten). Die Verwaltung befasst sich seit...