Bad Lauterberg In der Nacht auf Ostersonntag brachen Unbekannte die Hintereingangstür zu einem Eiscafé in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg auf. Sie entwendeten Bargeld in Höhe von etwa 550 Euro. Das Polizeikommissariat Bad Lauterberg bittet unter Telefon 05524/9630 um mögliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können.

