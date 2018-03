Brauchtum an Karsamstag

An den Feiertagen wird es wieder musikalisch in Bad Lauterberg: Freunden von Folklore wird am Samstag, 31. März, mit dem Harzer Volksmusik- und Folklorenachmittag des Harzklub-Zweigvereins Bad Lauterberg um 15 Uhr im Café Amadeus Kulturelles zum Brauchtum geboten. Der Eintritt ist frei.