Hausfrauenbund trifft sich

Bad Lauterberg Am kommenden Mittwoch, 14. März, findet die Monatsversammlung des Hausfrauenbundes Bad Lauterberg in der Gaststätte Goldene Aue in der Scharzfelder Straße statt. Beginn ist um 15.30 Uhr. An diesem Tag wird der Rettungshundeverein Bad Lauterberg seine Arbeit vorstellen. Ferner wird der Kostenbeitrag...