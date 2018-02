Leute agieren aggressiver gegen Polizei und Co.

Schläge, Tritte, Beleidigungen – viele derjenigen, die öffentlich tätig sind, können von solchen Vorfällen berichten. Das Phänomen ist nicht neu aber die Täter gingen immer aggressiver zu Werke. Das war bestimmender Tenor der jüngsten Sitzung des DGB-Ortsverbandes. Vorsitzender Klaus-Richard Behling hatte das Thema „Gewalt im öffentlichen Dienst – Das Maß ist voll“, das nach eigenen Aussagen immer mehr Uniformträger betreffe, gewählt und darüber referiert. Schon im Vorfeld erklärte der Vorsitzende, der selbst beruflich Polizeikommissar ist, dass das Thema viel allumfassender ist, als man annehmen könnte: „Es betrifft ja nicht nur unsere Zunft, sondern auch Sanitäter oder Feuerwehrleute.“

Die Versammlung stand trotz des aktuellen Themas unter keinem guten Stern, hatte doch der DGB kurz vorher eine andere Zusammenkunft veranstaltet, so dass die Teilnehmerzahl überschaubar war. „Wahrscheinlich sind die Mitglieder gewerkschaftlich ausgelastet“, so Behling bei der Eröffnung der Versammlung. Der Vorsitzende erwähnte während seines Vortrags im Besonderen Situationen, bei denen auch früher die Ordnungshüter wachsam sein mussten. Menschenansammlungen, wie beispielsweise zu Silvester, seien prädestiniert für Gewaltauswüchse dieser Art. Aber auch neue Betätigungsfelder kämen hinzu. „So ist neuerdings auch über Aggressivität gegenüber Feuerwehrleuten, Rettungssanitätern oder Mitarbeiter des technischen Hilfswerkes zu berichten.“ Der Einwand aus den Reihen der Mitglieder, dass dies mit steigenden Zahlen von Immigranten zu tun hätte, konnte Behling wirksam entkräften. Oftmals würden diese nur als Alibi dafür verantwortlich gemacht werden, erklärte er. Er benannte das Problem als ein „gesamtgesellschaftliches Phänomen“.

Nun würde die Polizei nicht tatenlos zusehen und hätte nach vielen Strategiesitzungen begonnen, gegen dieses Verhalten gegenzusteuern. Behling nannte besondere Vorgehensweisen, die ihre Wirkung teilweise schon erwiesen hätten. Dazu gehöre die Verschärfung der Gesetzeslage, die Veränderung der Einsatztaktiken der Polizei, die Anschaffung und Installation von sogenannten „Bodycams“ und der Einsatz von mehr Personal bei der Polizei.

Er richtete aber auch die Aufforderung an die Justiz, erkannte Täter im Rahmen der Möglichkeiten zu bestrafen. Letztlich fragte Behling: „Bekommen wir amerikanische Verhältnisse?“, um die Frage sogleich selbst mit einem klaren „Nein“ zu beantworten. Zum Schluss des Vortrags gab er das Thema zur Diskussion frei. Das Thema zeigte sich aber für ein Ausschweifen in andere Themenbereiche anfällig. Behling holte die Wortbeiträge souverän zum eigentlichen Thema zurück. Während der Diskussion musste auch Überzeugungsarbeit für die offizielle Sicht der Gewerkschaft geleistet werden.

Am Ende wies der Vorsitzende auf zwei demnächst stattfindende Ereignisse hin. Am 12. März um 19.30 Uhr ist die nächste Versammlung in der Gaststätte Checkpoint Aue. Hauptthema ist der Bericht über die Regionskonferenz in Greene. Neben Behling wird dort auch die Schriftführerin Yvonne Willig teilnehmen, die während der Sitzung das Protokoll führte. rg