ASB-Kreisverband gut aufgestellt

Kürzlich hatte Manfred Püster, Vorsitzender des Kreisverbandes, zur diesjährigen Mitgliederversammlung des ASB-Kreisverband Northeim/Osterode in das neue ASB-Sozialzentrum in Barbis eingeladen. In ihren Berichten ließen Manfred Püster und Kreisgeschäftsführerin Iris...