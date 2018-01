Bartolfelde Zum Weltgebetstag am 2. März lädt in diesem Jahr die Kirchengemeinde Bartolfelde ein. Gemeinsam mit anderen Frauen aus dem verbundenen Pfarramt BOBS wird dieser Gottesdienst vorbereitet und gefeiert. Das Vorbereitungstreffen findet am Donnerstag, 1. Februar, um 19 Uhr im Pfarrhaus Bartolfelde statt.