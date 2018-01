Unbekannte zerstören Scheibe

Bad Lauterberg Unbekannte zerstörten vermutlich Samstagnacht in Bad Lauterberg die Heckscheibe eines schwarzen VW Passat. Der Besitzer hatte sein Auto am Samstag gegen 16 Uhr vor seinem in der Schanzenstraße gelegenen Wohnhaus geparkt und Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein etwa 15 cm großes, kreisrundes Loch in der Scheibe bemerkt.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können beziehungsweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, zu melden.