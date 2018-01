Lauterberg wird wieder zur Partymeile

Bad Lauterberg Nachdem das Night-Beat-Kneipenfestival im vergangenen Jahr laut Angaben des Veranstalters den Besucherrekord von 1 600 Besuchern geknackt hat, geht die Veranstaltung in diesem Jahr bereits in die nächste Runde. Am 10. März gibt es in der Zeit von 21 bis 2 Uhr...