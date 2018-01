Barbis In der Nacht zum Sonntag wurde in der Silkeroder Straße in Barbis ein geparkter schwarzer Kleinwagen beschädigt. Unter anderem wurde die Heckschürze eingedrückt und die Beleuchtung beziehungsweise der Reflektor beschädigt, teilt die Polizei mit. Da sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, werden nun Zeugen gesucht, die Hinweise zu diesem Unfall geben können.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630, entgegen.