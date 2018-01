Feuerwehren am Neujahrstag im Einsatz

Bad Lauterberg Ihren ersten Einsatz im neuen Jahre hatte die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bad Lauterberg gleich fünf Minuten nach Mitternacht: Sie wurden zu einem Kellerbrand in der oberen Hauptstraße gerufen. Dort brannte es in einem kellerähnlichem Bereich im hinteren Teil des Gebäudes. Mehrere Atemschutztrupps löschten den Bereich ab und bedeckten ihn mit einem Schaumteppich. Weitere Trupps kontrollierten die angrenzenden Wohnungen, welche aber vom Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der ganze Einsatz, an dem die Feuerwehren aus allen vier Ortsteilen, der Rettungsdienst sowie die Polizei beteiligt waren, dauerte etwa zweieinhalb Stunden.

Auch die Feuerwehr Herzberg musste am Neujahrstag ausrücken. Gegen 13.15 Uhr verlor ein Autofahrer aus ungeklärter Ursache auf der Scharzfelder Straße aus Richtung Herzberg kommend die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Zunächst in seinem Fahrzeug eingeschlossen, war der Fahrer beim Eintreffen der Feuerwehr durch die Hilfe andere Verkehrsteilnehmer befreit, durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in die Klinik Herzberg transportiert worden. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und unterstützte bei der Bergung des Unfallfahrzeugs.