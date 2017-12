Unbekannter fährt nach Unfall weg

Bad Lauterberg Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer in Bad Lauterberg verursacht. Da er nach dem Unfall flüchtete, fahndet die Polizei jetzt nach einem weißen Pkw. Der geschädigte Pkw, der silberne Ford Focus eines 65-Jährigen aus dem Landkreis Köthen (Sachsen-Anhalt), war am 11. Dezember in der Uferstraße zum Parken abgestellt worden. Am Montag, 18.Dezember, wurde dann der Schaden an der Fahrerseite des Autos festgestellt, den der Verursacher beim Vorbeifahren oder Rangieren verursacht haben muss. Zeugen melden sich bei der Polizei Bad Lauterberg, Telefon 05524/963-0.

