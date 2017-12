Obermann baut drei neue Lagerhallen

Am Standort Gittelde der Obermann-Unternehmensgruppe wird derzeit mit Hochdruck gehämmert und gewerkelt – und zwar aus gutem Grund: Ab dem 1. Januar 2018 nimmt der Logistik- und Speditionsdienstleister aus Osterode in der Thüringer Straße 106 ein neues Lager in Betrieb. ...