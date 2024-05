Badenhausen. Warum Michael Tilch mit seiner Band nach vier Jahren Pause wieder beim Hindenburgfest dabei ist und man „den Hut, den man absetzt, auch wieder aufsetzen kann“.

Beim diesjährigen Hindenburgfest der Junggesellen-Gemeinschaft Badenhausen am Samstag, 1. Juni, kommen sozusagen gleich zwei besondere Ereignisse zusammen, auf die sich die Besucher jetzt schon freuen können. Das beliebte Open Air unterhalb der Hindenburg auf dem Grillplatz kann in diesem Jahr nämlich zum einen sein 30-jähriges Bestehen feiern. Das bedeutet: Seit 30 Jahren gemeinsam Spaß haben, dank viel ehrenamtlichen Engagements.

Hindenburgfest: Angefangen hat alles am Nachmittag mit Kaffee und Kuchen

Unsere Zeitung hat sich anlässlich dieses Jubiläums mit Christoph Ulbrich, Vorsitzender der Junggesellen, und Michael Tilch („Tilly B.“) getroffen. Die beiden berichten, dass man leider nicht viele Unterlagen aus den Anfängen des Hindenburgfestes gefunden habe. Angefangen habe man aber als Dorfveranstaltung im Jahr 1994 bereits nachmittags ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie mit Musik, aus alten Unterlagen ist ersichtlich, dass unter anderem der Spielmannszug Gittelde einmal zu Gast war.

Plakat aus dem Jahr 1999 vom Hindenburgfest. © HK | Privat

Das Hindenburgfest, wie auch die Treffen an der Grotte oder auch das Weinfest sollten schöne Veranstaltungen für die Dorfgemeinschaft sein. Da kann man nur sagen: Vorhaben gelungen, denn jedes Jahr kommen viele Besucher zum Hindenburgfest - und zwar nicht nur aus Badenhausen.

Live-Bands werden fürs Hinderburgfest engagiert

Irgendwann wurden Live-Bands engagiert, und das Fest eher in die Abendstunden verlegt. 1999 hat zum ersten Mal die Gruppe „Tilly B.“ gespielt, in der Originalbesetzung mit Michael „Tilly B“ Tilch, Jörg „The Kiwi“ Kiwitt, Daniel „The Voice“ Thiele, Thomas „Tilli Lee“ Tilch und Jörn „Doctor Detroit“ Magdeburg. Neben vielen weiteren Bands aus der Region, wie „Black Sun“, „Dustpipe“ und „Doctor Detroit“, waren auch die Bands um Michael Tilch („Tilly B.“, „Tilly B. and the Kiwi“, „Tilly B.Lues“) immer mit dabei.

Die „General Daniels“ spielen in diesem Jahr Songs der 1970er und 1980er Jahre. © HK | Privat

Magischer Moment beim Hindenburgfest in 2019

Dann, im Jahr 2019, konnten die Zuschauer Teil eines bewegenden Konzerts werden: Anlässlich des plötzlichen Todes von „Tilly B.“-Schlagzeuger und Bruders von Michael Tilch - Thomas Tilch - im Jahr 2018 nur wenige Tage nach dem Hindenburgfest, nahm die Band erst einmal ihren Abschied von der Bühne. 2019 war ihr 20-jähriges Hindenburg-Jubiläum, an dem Thomas Tilch zuvor noch mitgearbeitet hatte. Damals sagte Michael Tilch zu diesem ganz persönlichen Schicksalsschlag und zu dem Abschlusskonzert, an dem viele Menschen Anteil nahmen: „Es ist Zeit, den Hut abzusetzen, das Hemd auszuziehen, und Zeit, etwas anderes zu machen“.

Den Hut, den man absetzt, kann man auch wieder aufsetzen. Wir werden den Wald rocken. Michael Tilch zu dem anstehenden Jubiläum des Hindenburgfestes

Erster Auftritt seit vier Jahren

Jetzt, da das 30-jährige Bestehen anstünde, habe Tilch allerdings keine Sekunde gezögert und im Namen der Band zugesagt. Nicht umsonst wurde „Tilly B.“ in früheren Zeiten auch als „Haus- und Hofband“ des Hindenburgfestes bezeichnet. Im Übrigen kann auch Tilch ein Jubiläum feiern, nämlich sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. 1984 trat er zum ersten Mal mit seiner Band „Defender“ in Badenhausen unter dem Motto „Rock Live“ an der Orientierungsstufe auf. Die Proben seien natürlich schon am Laufen. Die Gäste können sich auf Rock- und Popklassiker wie „Summer of 69“, „Living on a Prayer“ und „Narkotika“ freuen. Aber auch auf den Song „Verdammt lang her“ von BAP, der die beiden Brüder schon immer eng verbunden hatte.

„Den Hut, den man absetzt, kann man auch wieder aufsetzen. Wir werden den Wald rocken“, sagt Tilch humorvoll, diesmal in der Besetzung mit ihm, Oliver Schönborn, Sandra Thielemann, Jörn Magdeburg, Ralf Reger und Stephan Wegner.

Einlass ab 19 Uhr, Start mit „The black sheep“

Einlass ist um 19 Uhr. Die erste Band wird „The black sheep“ sein. Die Band spielt Coversongs bekannter Rock- und Pophits aus verschiedenen Jahrzehnten. Etwa gegen 21/21.30 Uhr treten „Tilly B.“ auf, und im Anschluss „General Daniels“. Die Band begeistert mit klassischer Rockmusik der 1970er und 1980er Jahre.

Security wieder vor Ort

Wie gewohnt gibt es Gegrilltes, Getränke, wie auch Käsebrote und Kaffee. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird auch diesmal wieder eine Security-Firma vor Ort sein. „In 30 Jahren ist zwar nichts Schlimmes passiert, aber Störenfriede lassen sich durch Security zum einen eher abschrecken oder auch eher beschwichtigen“, so Ulbrich.

Zum Gelingen des Festes werden auch diesmal wieder rund 40 Ehrenamtliche bei der Vorbereitung, beim Aufbau und an dem Abend im Einsatz sein - ein eingespieltes Team, wie Ulbrich sagt.

Sie entscheiden, auf welche Art Sie unsere Nachrichten empfangen möchten. Das sind alle digitalen Kanäle des Harz Kurier im Frühsommer 2024:

Bei Facebook und X (ehemals Twitter) finden Sie unsere altbewährten Social-Media -Auftritte

-Auftritte Bei Instagram bereiten wir Nachrichten visuell auf und posten kurze Videos in Form von Reels , die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden

, die Sie manchmal auch in Artikeln wiederfinden Unsere HK News-App hat mit dem aktuellen Update vor allem Funktionen für Vielleser in petto, wie eine Leseliste

in petto, wie eine Leseliste Über die App und unser Nachrichtenportal auf www.harzkurier.de können Sie außerdem Push -Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen

-Nachrichten abonnieren, um zeitnah über Geschehnisse informiert zu sein - einfach das Glocken-Symbol auswählen In unserem abendlichen Newsletter „HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen

„HK Kompakt“ schreiben unsere Redakteurinnen und Redakteure über Themen, die sie gerade persönlich bewegen Auf WhatsApp finden Sie unseren neuen Kanal „Harz Kurier“ über das Symbol „Aktuelles“ und die Suche im Abschnitt „Kanäle“, oder direkt unter kurzelinks.de/hkwa

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: