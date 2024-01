Gittelde. Bücherschrank, Dorfkino oder Gittelder Donnerstag wurden bereits erfolgreich realisiert. Was in diesem Jahr in Gittelde passieren soll.

n der jüngsten Zusammenkunft der Mitglieder der Gittelder Ideenwerkstatt zogen die Teilnehmenden eine Bilanz über das Erreichte im vergangenen Jahr. Und dabei kamen alle zu dem Schluss, dass es ein gelungenes Jahr mit vielen ersten und erfolgreichen Projekten gewesen sei.