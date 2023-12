Gittelde. Die beiden Gänse in Gittelde werden auch am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder gesichtet. Wohl gerade noch so dem Weihnachtsbraten entkommen.

Gittelde ist eben immer noch ein Dorf. Eine Zeit lang liefen Hühner zwischen der Grundschule und dem Sportplatz frei umher, und seit einigen Monaten sind es Gänse. Ganz zum Leidwesen vielleicht mancher Autofahrer, denn das anscheinend furchtlose Schnabel-Pärchen sorgte bisher schon hier und da für so manch einen kurzen Stau.

Und eventuell hat sogar der ein oder andere Autofahrer dabei zynische Stoßgebete gen Himmel geschickt, denn das Weihnachtsfest stand ja an und sie hätten die Tiere vielleicht lieber als Braten auf dem Tisch gehabt. Doch am zweiten Weihnachtsfeiertag waren die beiden wieder munter auf den Straßen von Gittelde unterwegs - Feder an Feder sozusagen. Wohl noch mal Glück gehabt.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Winterangebot: 6 Monate HK PLUS für nur 9,90 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

hn