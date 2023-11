Bad Grund. Höhlenerlebniszentrum Bad Grund beteiligt sich am bundesweiten Vorlesetag - Noch schnell anmelden für Lesungen in der Höhle am 17. November.

Das Höhlenerlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle (HEZ) beteiligt sich mit zwei Veranstaltungen am bundesweiten Vorlesetag. Höhlenführerinnen des HEZ lesen „Extrawurst für Flatti“. Schnell noch anmelden, denn die Anmeldefrist endet am heutigen Nachmittag, 16. November, um 15 Uhr

Vorgelesen wird am Freitag, 17. November, passend zum Veranstaltungsort, der Iberger Tropfsteinhöhle, das Fledermausabenteuer „Extrawurst für Flatti“. Wie wichtig Freundschaft ist - nicht nur bei Tierkindern -, das zeigt die Höhlen- und Fledermausgeschichte. Die Lesungen in der Höhle eignen sich für Familien mit Kindern ab sechs Jahren.

Kostenlos teilnehmen an der Lesung in der Iberger Tropfsteinhöhle

Die beiden Lesungen beginnen pünktlich um 15 sowie um 16.30 Uhr, sind kostenlos und ausschließlich mit verbindlicher Anmeldung bis 16. November 15 Uhr buchbar. Höhlenführerin Antje Gäckle liest gerne vor und liebt die spontane, direkte und ehrliche Reaktion der Kids. Selbst liest sie ebenfalls gerne – auch in den Gesichtern der jungen Zuhörer und Zuhörerinnen, besonders dann, wenn kleine und große Probleme fantasievoll und überraschend mithilfe von Freunden gemeistert werden.

Ort der Lesung: Iberger Tropfsteinhöhle. Für kuschelige Decken ist gesorgt. Weitere Informationen unter Telefon 05327/829 8058, Anmeldungen unter: info@hoehlen-erlebnis-zentrum.de

