Gittelde. Der Krippenanbau des Kindergartens Gittelde ist eingeweiht. Neben den Räumen gibt es dort jetzt aber noch viele weitere Neuerungen.

Kindgerecht, modern, gemütlich und viel Platz. Das bietet der neue Krippenanbau am DRK-Kindergarten in Gittelde, der am vergangenen Freitag nun offiziell eröffnet wurde. Eigentlich sollte der Anbau bereits im Jahr 2022 eröffnet werden, Lieferschwierigkeiten bei einzelnen Gewerken haben aber zu einer Verzögerung geführt. Der Spatenstich erfolgte im August 2021.