Hannover/Bad Grund. Begeisterung beim ersten Live-Konzert von Oomph! mit Daniel Schulz. Der Bad Grunder tritt auch als „Der Schulz“ und mit „Unzucht“ auf.

Nicht nur Fans von Oomph!, sondern auch von „Der Schulz“ und „Unzucht“ haben mit Spannung auf das Live-Debüt von Daniel Schulz aus Bad Grund als neuem Sänger von Oomph! gewartet. Am Donnerstag, 2. November, war es nun so weit: In Hannover stand Daniel Schulz beim Auftakt der Europa-Tour 2023 erstmals als neues Oomph!-Mitglied mit Flux und Crap auf der Bühne.