Badenhausen. Der Verein „Lyrik lebt“ aus Osterode am Harz stellte die Mitgliederanthologie „Still lacht die Zeit“ in Badenhausen vor. So war der Abend.

Der Begriff „Zeit“ taucht in vielen Zusammenhängen unseres Alltags auf. Man kann sie als Geschenk betrachten, zählen und mitstoppen, verschlafen oder totschlagen und sie sogar lesen. Nüchtern betrachtet zählt die Zeit in der Physik zu den grundlegenden Größen. Sie läuft stetig und unaufhaltsam in eine Richtung ab, von der Vergangenheit, die wir erforschen können, in die Zukunft, die offen ist, von der Geburt zum Tod. Und die Menschen teilen sie in Einheiten, die man äußerst genau messen kann, nämlich Stunden, Minuten, Sekunden.