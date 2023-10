Bad Grund. Welche Möglichkeiten und Förderungen gibt es, um im Alter nicht allein zu bleiben? Vortragsreihe startet am 26. Oktober in Windhausen.

Generationenübergreifendes Wohnen, Wohnen in Seniorenhausgemeinschaften, Seniorenwohngemeinschaften, Betreutes Wohnen, ambulant betreute Wohngemeinschaften und noch vieles mehr - es gibt viele Möglichkeiten, im Alter nicht allein im zum Beispiel großen Eigenheim bleiben zu müssen. Die meisten Menschen möchten auch im Alter so lange wie möglich im vertrautenWohnumfeld leben – selbstständig, selbstbestimmt und sozial eingebunden.

Veranstaltungsreihe läuft bis Februar 2024

Wie dies auch bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit gelingen kann und welche unterschiedlichen altersgerechten Wohn-(Pflege-)Formen es als Alternative zum Pflegeheim gibt, ist Thema der Veranstaltungsreihe „Wohnen im Alter“ des Senioren- und Pflegestützpunkts des Landkreises Göttingen und seiner Kooperationspartner. Die einzelnen Veranstaltungen finden von Oktober 2023 bis Februar 2024 an verschiedenen Orten im Altkreis Osterode statt und richten sich an alle privat oder beruflich interessierte Personen, insbesondere an Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige.

Auftaktveranstaltung in Windhausen

Den Auftakt zu der Veranstaltungsreihe wird es am Donnerstag, 26. Oktober, ab 16 Uhr im Rathaus in Windhausen geben. Der Manager Innenentwicklung der Gemeinde Bad Grund, Nikolai Simon-Hallensleben, und der Vorsitzende „Freie Altenarbeit Göttingen“, Dr. Hartmut Wolter, werden an dem Nachmittag über „Genossenschaften - Modelle zum Nachahmen?“ referieren. Dabei werden die Sozialgenossenschaft Bad Grund und die Seniorengenossenschaft Riedlingen vorgestellt.

Infoaufsteller informieren jetzt schon im Foyer des Rathauses Windhausen zum Thema "Wohnen im Alter" und Fördermöglichkeiten. © FMN | Herma Niemann

Infos über Ausstellung im Foyer

Parallel dazu wird eine Ausstellung des Niedersächsischen Förderprogramms „Wohnen und Pflege im Alter“ durch die Kommunen touren, die anhand geförderter Projektbeispiele die inhaltliche Vielfalt des Programms aufzeigt. Die Ausstellung ist bereits jetzt im Foyer des Rathauses Windhausen zu den Öffnungszeiten zu besichtigen - wie auch dann in Herzberg (November), Bad Lauterberg/Bad Sachsa (Januar 2024) und Osterode (Februar 2024). Die Abschlussveranstaltung am Donnerstag, 29. Februar 2024, in Osterode bietet dann die Gelegenheit für umfassende Information, Beratung und Austausch - ob beim Fachvortrag oder im persönlichen Gespräch am Infotisch.