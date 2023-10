Herbstfest mit den „stillen hunden“ in Bad Grund

Wie war das noch mit dem gestiefelten Kater? Wie hat er dem armen Müllerssohn nochmal zu seinem Königreich verholfen? Und was hat das alles mit der Prinzessin zu tun? Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt eines Gastspiels der „stillen hunde“ am Sonntag, 8. Oktober, in Bad Grund. Die Schauspieler Stefan Dehler und Christoph Huber sind an diesem Tag zu Gast im Genossenschaftshaus und führen dort den Klassiker der Gebrüder Grimm „Der gestiefelte Kater“ auf - ein Stück für die ganze Familie und für Kinder ab 4 Jahren. Das Stück bildet den Auftakt zum Herbstfest der Bürgergenossenschaft, das mit tollen Aktionen rund die dritte Jahreszeit lockt. Einlass ist um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen, das Stück beginnt um 16 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

„Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Stefan Dehler und Christoph Huber zwei Schauspieler für unser Herbstfest zu gewinnen, die in der Region nicht nur bestens bekannt, sondern auch sehr beliebt sind. Und das Stück, das sie an diesem Tag im Gepäck haben, wird sicherlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer - ob groß oder klein - begeistern“, freut sich Dagmar Thomas vom Vorstand der Genossenschaft.

Abwechslungsreiches Programm beim Herbstfest

Nach der Aufführung wartet insbesondere auf die kleinen Gäste ein buntes, abwechslungsreiches Programm: Die Schminktische stehen bereit, um die Jüngsten in kleine Kater zu verwandeln. Bei einer Schatzsuche können sie dem gestiefelten Kater helfen, den Schatz für den armen Müllerssohn zu finden und über dem Lagerfeuer werden Stockbrot und Marshmallows gegrillt.

Die großen Besucherinnen und Besucher können sich derweil bei einer deftigen Bratwurst stärken, zudem wird es - neben vielen anderen Getränken - eine große Auswahl verschiedener Weine geben.

„Wir hoffen sehr, viele Gäste zu unserem Fest begrüßen zu können, um zeigen zu können, was wir bereits geschafft haben. Daneben wollen wir natürlich auch weitere Menschen für unser Projekt begeistern und animieren, selbst Genosse oder Genossin zu werden“, so Dagmar Thomas zur Motivation, ein derartiges Event zu organisieren.

In Haus und Garten der Bürgergenossenschaft hat sich viel getan

Im Inneren des Hauses hat sich zuletzt bereits viel getan, aber auch der Garten wurde inzwischen von den Genossinnen und Genossen in Angriff genommen. Hier wird auch das Stück aufgeführt und hier findet zum Abschluss des Fests der letzte Programmpunkt statt - Es wird gemeinsam der erste Baum gepflanzt.

Karten für die Aufführung der „stillen hunde“ sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Dörpmund in Bad Grund, in der Geschenkekiste in Teichhütte sowie bei Papierus in Osterode erhältlich.