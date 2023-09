Badenhausen Viel Bewegung und ein Tag mit dem Präventionsbeauftragten der Polizei warten während der Ferienbetreuung in der Gemeinde Bad Grund auf Grundschüler.

Auch in diesen Herbstferien ist in der Schülerferienbetreuung wieder viel los.

Bad Grund Jugendcafé Badenhausen: Schülerbetreuung in den Herbstferien

Auch in den kommenden Herbstferien gibt es wieder ein Schülerferienprogramm der Gemeinde Bad Grund. Das Angebot richtet sich vorrangig an Grundschüler ab sechs Jahren, deren Eltern alleinerziehend und/oder berufstätig sind. Die Ferienbetreuung läuft vom 16. bis 20. Oktober.

Medienarme Freizeitgestaltung

Die Betreuung von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 13 Uhr findet überwiegend im Jugendcafé in Badenhausen und der benachbarten Sporthalle sowie gegebenenfalls auch auf dem Sportplatz, in den Wiesen und Wäldern statt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 75 Euro. Die Kinder erfahren eine medienarme Freizeitgestaltung, Förderung der Fantasie und Kreativität und viel Bewegung und sportliche Aktivitäten durch den Sportlehrer Werner Bohnen und dem FC Westharz.

Gemeinsames Frühstück und Mittagessen

Unter anderem ist auch ein Tag mit dem Präventionsbeauftragten Polizeioberkommissar Marco Wode geplant. Es gibt auch jeden Tag ein gemeinsames, ausgewogenes Frühstück und Mittagessen, inklusive Getränken.

Anmeldungen ab Montag, 25. September, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr im Jugendcafé Badenhausen, per Telefon 05522-869427 oder per Mail Singh@gemeinde-bad-grund.de. Anmeldeunterlagen zum Ausdrucken gibt es auf der Homepage www.gemeinde-bad-grund.de.