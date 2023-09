RTC Northeim lädt zum 55. Motocross-Wochenende

Badenhausen Am 9. und 10. September gibt es wieder Motocross-Action auf der Vereins-Strecke am Posthof bei Badenhausen.

Am kommenden Wochenende, Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, können Motocross-Fans sich wieder auf ein spannendes Wettbewerbs-Wochenende freuen. Der Rallye-Touring-Club Northeim (RTC) lädt zum inzwischen 55. Motocross-Wochenende ein. Zuschauer können wieder hohe Sprünge und spannende Wettkämpfe auf dem Vereinsgelände am Posthof bei Badenhausen (an der K31) hautnah verfolgen. Inzwischen seien schon 250 Nennungen eingegangen, wobei auch erfahrungsgemäß bis kurz vorher immer noch Nennungen eingehen, so der erste Vorsitzende des RTC André Frank.

Zwei etablierte Rennsereien

In diesem Jahr ist der RTC Ausrichter des Norddeutschen ADAC Motocross Cups (NMX Cup) und dem VFM ADAC Niedersachsen Cups. Mit diesen beiden etablierten Rennserien, die auf regionaler Ebene (Niedersachsen Cup) und überregionaler Ebene (NMX Cup) ausgetragen werden, bietet der Verein somit wieder den Fahrern und Zuschauen ein spannendes Motorsport-Wochenende der Extraklasse in der Gemeinde Bad Grund. Selbstverständlich wird für das leibliche Wohl wie gewohnt gesorgt. Vom Brötchenservice (trocken und belegt), Getränken, einem Grillstand, Kaffee- und Kuchen-Verkauf bis hin zum Crêpes-Stand.

Wie immer mit „After-Raceparty“

Am Samstagabend findet ab 19 Uhr die „After-Raceparty“ statt. Es gibt Livemusik der drei lokalen Bands Purple Trees, Lumberjack und Black Sweep sowie im Anschluss Musik vom DJ.

Weitere Informationen und den teilnehmenden Klassen unter www.rtc-northeim.de. Der vorläufige Zeitplan der Veranstaltung ist ebenfalls unter der Kategorie „Vereinswesen“ zu finden.