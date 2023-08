Freiwillige Feuerwehr Windhausen lädt zu traditionellem Hoffest

Windhausen Am Samstag, 2. September, wird ab 13 Uhr auf Thiemanns Hof in Windhausen gefeiert. Zuvor messen sich Jugendfeuerwehren aus Bad Grund und Osterode.

Das Hoffest der Freiwilligen Feuerwehr Windhausen ist fester Bestandteil der jährlichen Veranstaltungen in Windhausen. In diesem Jahr wird es am Samstag, 2. September, ab 13 Uhr auf Thiemanns Hof in Windhausen, Obere Harzstraße, gefeiert.

Nach einer Begrüßung findet die Siegerehrung der an diesem Tag erfolgten Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Bad Grund und der Stadt Osterode statt. Ab 14 Uhr wird der Spielmannszug „Rot-Weiß“ Nörten-Hardenberg zum Hoffest aufspielen.

Angebote für Alt und Jung

Die Kaffeetafel ist stets ein besonderer Besuchermagnet. Speisen vom Grill und kalte Getränke runden das Angebot ab. Für die kleinen Besucher des Festes hat die örtliche Feuerwehr eine Hüpfburg aufgebaut und bietet Kinderschminken an.

Die Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren der Gemeinde Bad Grund und der Stadt Osterode beginnen an diesem Tag um 9 Uhr auf Thiemanns Hof.

Die Jugendfeuerwehr Windhausen besteht inzwischen mehr als 40 Jahre. In 2022 feierte sie mit einer Darstellungsübung der aktiven Wehren Bad Grund, Badenhausen, Gittelde und Windhausen ihr 40-jähriges Bestehen. Höhepunkt in ihrem „runden Geburtstagsjahr“ war das Hoffest 2022 mit zahlreichen Aktivitäten.

Auf dem Hoffest der Freiwilligen Feuerwehr Windhausen in 2022. Foto: Winfried Kippenberg / FMN

