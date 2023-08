Harzkrimi-Autoren auf Lesetour in Bad Grund und Altenau

Bad Grund „Krimi, Magie und Humor“ heißt es am 12. September in Bad Grund und „Harzkrimis mit Musik“ folgen am 15. September in Altenau.

In Bad Grund lesen Helmut Exner (von links), Barbara Merten und Jürgen H. Moch. In Altenau gibt es Musik von Edy en de Veras (links). Aus ihren Krimis lesen Nete Seewald und Helmut Exner (obere Reihe) sowie Silke Mahrt und Hans-Joachim Wildner.

Zwei besondere Lesungen der Harzkrimi-Autoren stehen im September an: Am Dienstag, 12. September, kommt die Gruppe um Helmut Exner zum siebten Mal nach Bad Grund. Dort startet im Alten Rathaus um 18 Uhr eine Lesung unter dem Motto „Krimi, Magie und Humor“. Am Freitag, 15, September, folgt ebenfalls um 18 Uhr die zweite Lesung, dann aber in der St. Nikolai-Kirche in Altenau.

Der in Duderstadt lebende Autor und Verleger Helmut Exner wird aus seinem 20. Harzkrimi lesen, in dem natürlich auch Lilly Höschen, bekannt als Miss Marple des Harzes, eine Rolle spielt. Mit von der Partie ist auch Barbara Merten, die ihr neues Buch „Mordsmäßig harzig“ dabei hat. Sie liest zum ersten Mal in Bad Grund, ebenso wie der in Bayern lebende Jürgen H. Moch, der aus den Fantasy-Bänden „Harzmagie“ liest.

Karten im Vorverkauf gibt es zum Preis von 5 Euro in der Buchhandlung Dörpmund in Bad Grund, Telefon 05327/ 1449.

In Altenau gibt es Musik von Edy en de Veras (links). Aus ihren Krimis lesen Nete Seewald und Helmut Exner (obere Reihe) sowie Silke Mahrt und Hans-Joachim Wildner. Foto: Privat / Helmut Exner

Unter dem Motto „Harzkrimis mit Musik“ bringt Exner die Autoren Silke Mahrt, Nete Seewald und Hans-Joachim Wildner am 15. September nach Altenau. Silke Mahrt, die in Schleswig-Holstein lebt, aber mit Altenau und dem Harz von Kindheit an verbunden ist, liest aus ihrem gerade erschienenen Altenau-Krimi „Harzer Sühne“. Nete Seewald aus Sachsen-Anhalt hat ihren Krimi „Das Kunstwerk“ dabei, der in St. Andreasberg, Braunlage und anderen Orten spielt. Hans-Joachim Wildner aus Bad Lauterberg liest aus seinem Kriminalroman „Biker Day“, der zum großen Teil in Altenau und Goslar spielt. Helmut Exner stellt auch hier seinen neuen Lilly-Höschen-Krimi „Rio und die mörderischen Bilder“ vor.

Ein besonderes Highlight ist die Musikgruppe Edy en de Veras. Das Ehepaar aus Antwerpen/Belgien kommt seit vielen Jahren nach Altenau, um hier Urlaub zu machen und den Harz zu erkunden. Exner lernte die beiden Vollblut-Musiker bei einer Lesung kennen und war erstaunt, dass seine Bücher auch in Belgien gelesen werden. Er konnte sie vor einigen Jahren für einen ersten gemeinsamen Auftritt gewinnen, dem etliche andere folgten.

In Altenau werden sie zum sechsten Mal zusammen mit den Harzkrimi-Autoren auftreten. Sie sind spezialisiert auf Oldies von den 50er bis 70er Jahren und haben jedes Mal ihr Publikum begeistert.

Da bei der Lesung im vergangenen Jahr der Platz im Gemeindesaal kaum ausreichte, findet die Veranstaltung diesmal in der ev. St. Nikolai Kirche in Altenau statt. Sie beginnt am Freitag, 15. September, um 18 Uhr.

Karten im Vorverkauf zum Preis von 5 Euro gibt es bei der Tourist-Info Altenau, Telefon 05328/ 8020, sowie bei Berg-Flair, Breite Str. 18, in Altenau oder im Internet unter www.harzkrimis.de

