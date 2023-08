B243 wird zwischen Seesen und Osterode saniert

Die Fahrbahn der Bundesstraße 243 zwischen Seesen und Osterode wird von der Anschlussstelle Münchehof in Fahrtrichtung Osterode bis nördlich Gittelde saniert. Darüber informierte jetzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar. Die Erneuerung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Seesen wurde in diesem Streckenabschnitt bereits im vergangenen Jahr fertiggestellt. Bei der demnächst beginnenden Baumaßnahme sei laut Straßenbaubehörde geplant, in zwei Abschnitten zu bauen und jeweils den Asphalt auf ganzer Breite zu erneuern.

Für die Dauer der gesamten Arbeiten wird der Verkehr von Seesen nach Osterode umgeleitet. Die Fahrtrichtung von Osterode nach Seesen ist von einer Umleitung nicht betroffen. Es ist vorgesehen mit den Arbeiten im September zu starten. Sie werden voraussichtlich bis zum Ende des Jahres andauern, erklärt die Behörde weiter.

Abschnitt 1: Anschlussstelle Münchehof bis zur Abfahrt B242 Bad Grund/Clausthal-Zellerfeld

Der erste Bauabschnitt reicht von der Anschlussstelle Münchehof bis zur Abfahrt auf die Bundesstraße 242 in Richtung Bad Grund/Clausthal-Zellerfeld.

Die Umleitung von Seesen nach Osterode führt über die Anschlussstelle Münchehof auf die Bundesstraße 242 nach Münchehof und von dort über die Kreisstraße 65 bis zur Bundesstraße 242 und wieder auf die Bundesstraße 243 in Richtung Osterode.

Abschnitt 2: Anschlussstelle nach Clausthal-Zellerfeld bis nördlich Gittelde

Der zweite Bauabschnitt erfolgt nach Fertigstellung des ersten Abschnitts und erstreckt sich von der Anschlussstelle nach Clausthal-Zellerfeld bis nördlich Gittelde. Die Umleitungsstrecke von Seesen nach Osterode führt über die Anschlussstelle Bad Grund/Clausthal-Zellerfeld auf die Bundesstraße 242 nach Clausthal-Zellerfeld und von dort über die Bundesstraße 241 nach Osterode.

Die gesamten Baukosten betragen etwa 5,2 Millionen Euro und werden vom Bund getragen. Der genaue Termin zum Baustart wird etwa eine Woche vorher bekannt gegeben. Die Verkehrsteilnehmer und Anlieger werden um Verständnis für die demnächst beginnenden Bauarbeiten gebeten, heißt es vonseiten der Behörde.