Polizei meldet Kradunfall und Fahrerflucht in Bad Grund

Die Polizei Göttingen meldet zwei Unfälle, die sich in Bad Grund ereignet haben. Dabei handelt es sich um einen Motorradunfall und eine Unfallflucht.

Am Freitag, 28. Juli, erlitt ein Kradfahrer in Bad Grund bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw Verletzungen.

Im Verlauf der Clausthaler Straße/ L524 war der Pkw-Fahrer leicht in einen Kreuzungsbereich eingefahren. Dabei hat er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Kradfahrer zu spät gesehen. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Kradfahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Unfallflucht nach Parkrempler

Ein unbekannter Autofahrer hat in der Elisabeth-Straße 5 in Bad Grund einen Pkw beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag, 27. Juli, und 15 Uhr am Freitag, 28. Juli, touchierte der Unbekannte den ordnungsgemäß geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Fahrzeug des Geschädigten blieben laut Polizeibericht rötliche Lackanhaftungen zurück. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter Telefon 05327/ 829820 entgegen.