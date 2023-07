Gemeinde Bad Grund: Dorfmittelpunkte aufwerten und ausbauen

Bad Grund Auftaktaktveranstaltung zum Dorfentwicklungsprogramm: Besucher beteiligen sich und geben Tipps. Was in den Orten der Gemeinde Bad Grund im Fokus steht

Zwar überschaubar, aber Hartmut Lüdeling war mit der Resonanz an der Auftaktveranstaltung in der Aula der Oberschule Badenhausen sehr zufrieden.

Im kommenden Jahr startet des geförderte Dorfentwicklungsprogramm (DEP) für öffentliche und private Projekte in den Ortschaften Bergstadt Bad Grund, Badenhausen, Flecken Gittelde und Windhausen. Und nach den einzelnen Dorfgesprächen, die schon vor einigen Wochen stattfanden, wurde nun die gemeinsame Auftaktveranstaltung zur Dorfentwicklung in der Aula der Oberschule Badenhausen durchgeführt. Zwar blieb die Teilnehmerzahl mit etwa 70 Gästen überschaubar an dem Abend - Hartmut Lüdeling vom Planungsbüro ARGE Dorfentwicklung zeigte sich dennoch über die Resonanz erfreut. „Das ist eine gute Teilnehmerzahl für die Größe der Gemeinde Bad Grund“, so Lüdeling. Nebenbei bemerkt, sagte Lüdeling aus seiner Erfahrung heraus, dass meistens proportional zur ansteigenden Größe der Stadt oder Gemeinde die Teilnehmerzahl abnehme.

Gemeinsame Schwerpunkte

Lüdeling stellte zunächst die ersten Ideen aus den Dorfgesprächen vor, die sich am Ende dann doch nur kaum von den an dem Abend erarbeiteten Schwerpunkten unterschieden. Das DEP habe immer das große Ganze im Blick, so Lüdeling. Das DEP basiere auf drei Säulen: der Fördermittel, dem Anteil der Gemeinde und dem bürgerschaftlichen Engagement. Wichtig sei aber auch, immer die Folgekosten im Blick zu haben. Die Online-Umfrage mit Beteiligungen in den Ortschaften zwischen 4,29 und 6,71 Prozent würden reichen, um signifikante Aussagen treffen zu können. Außerdem appellierte Lüdeling, die interaktive Karte unter www.badgrund.dorf-konzepte.de/karte weiterzunutzen.

In einem von vier Räumen beschäftige man sich mit Projektideen zum Thema Ortsbild. Foto: Herma Niemann / HK

Ortsmittelpunkte ausbauen

In den vier verschiedenen Räumen zu den Themen „Soziales“, „Verkehr, Sicherheit, Mobilität“, „Ortsbild, Siedlung“ und „Umwelt, Tourismus“, hatten dann die Teilnehmer die Möglichkeit, auf vorgefertigten Plakaten ihre Ideen festzuhalten. Dabei scheint in allen Ortschaften der Wunsch nach einem aufgewerteten Dorfmittelpunkt eine Rolle zu spielen. Für Badenhausen stellte sich der Schwerpunkt Bürgerpark heraus, der als Treffpunkt mit Sitzgelegenheiten und auch Toiletten als zentraler Ort der Begegnung fungieren soll. In Windhausen steht der Tiemannshof am Geländer der Alten Burg im Fokus. Hier besteht der Wunsch, das Außengelände aufzuwerten und, wenn möglich, auch das historische Gebäude instand zu setzen. In der Bergstadt machen sich Einwohner Gedanken um die unansehnliche Engstelle an der Osteroder Straße sowie um eine Nachnutzung des noch jetzigen Feuerwehrgerätehauses. Da schon viele Veranstaltungen verschiedenster Vereine auf dem Alten Schulhof (Schulstraße) in Gittelde stattfinden, besteht hier der Wunsch, diesen Platz ansprechender zu gestalten.

Es gibt keine Denkverbote, wir wollen weit denken, aber auch Dinge in die Umsetzung bringen“. Volker Höfert, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Bad Grund, über die Ideensammlung zum Dorfentwicklungsplan.

Die Begrüßung übernahm zuvor der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Bad Grund, Volker Höfert, der betonte, dass man das DEP als Chance für die Gemeinde sehe. „Es gibt keine Denkverbote, wir wollen weit denken, aber auch Dinge in die Umsetzung bringen“. Als Ansprechpartner begleitet auch der Manager für Innenentwicklung, Nikolai Simon-Hallensleben, das Programm. „Das ist eine Chance, bei der sich Bürger in die Entwicklung einbringen können, nichts soll von oben herab diktiert werden“. In einigen Ortschaften hätten sich ja vorher schon Initiativen gebildet, so Simon-Hallensleben. „Was wir alle wollen, ist, die Ortschaften lebendig und lebenswert zu erhalten“. Aus den vorangegangenen Dorfgesprächen habe sich einiges herauskristallisiert, erklärte Lüdeling.

Franz Brinker vom Amt für Regionale Landesentwicklung Braunschweig, stellte als Vertreter der Förderstelle die verschiedenen Fördermöglichkeiten vor. Außerdem wurden mit einem kurzweiligen Film die Dorfmoderatoren der teilnehmenden Ortschaften vorgestellt. Mehr Informationen unter www.badgrund.dorf-konzepte.de.