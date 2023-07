Bad Grund Am Samstag, 8. Juli, dreht sich auf dem Marktplatz wieder alles um den Gerstensaft. Eintritt auf dem Markt ist wie immer frei

Bierfestival Mehr Platz, mehr Bands, mehr Bier: 2. Bierfestival in Bad Grund

Am Samstag, 8. Juli, dreht sich in Bad Grund wieder alles um den Gerstensaft. Das Team der Zukunftsbergstadt, bestehend aus Natalie Bornemann, Dagmar Thomas und Izabela Dylag, lädt nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr zur zweiten Auflage des Bad Grunder Bierfestivals ein.

Sieben Brauereien sind dabei

Beginn ist um 16 Uhr auf dem Marktplatz der Bergstadt. In diesem Jahr sind sieben Brauereien aus der Region vertreten: Dorster Kesselbräu, Brauwerk Förste, Brauhaus Münchehof, Biermünze Clausthal, Altenauer Brauerei, Brauhaus Goslar und die Braumanufaktur Wernigerode. Auf der Bühne werden vier Live-Acts für die passende Musik sorgen. Neben den Lokalmatadoren „Dustpipe“ und „Einstellungssache“ sind der Solist Lukas Mehlhorn und die „Bluesspender“ beim Bierfestival dabei. Burger, Bratwurst und orientalische Spezialitäten runden das Angebot ab.

„Wir freuen uns, neben den Brauern der ersten Stunde in diesem Jahr noch drei neue regionale Brauereien begrüßen zu dürfen, die ihre Produkte in Bad Grund präsentieren und ausschenken möchten“, so das Team. Und nicht nur das, man habe auch das Festivalgelände vergrößern und das kulinarische Angebot erweitern können. „Wir freuen uns wieder auf einen tollen Sommerabend mit gutem Bier und viel Livemusik und hoffen auf viele Besucherinnen und Besucher, die mit uns zusammen feiern möchten“. Der Eintritt zum Bad Grunder Bierfestival ist frei.