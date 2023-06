B242: Mittelnaht bei Bad Grund wird saniert

Kurzfristig wird am 14. und 15. Juni eine Baustelle auf der B242 bei Bad Grund eingerichtet. Es muss mit Behinderungen gerechnet werden. Darüber informiert die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Goslar.

Entlang der Bundesstraße 242 zwischen Bad Grund und der Abzweigung zur Landesstraße 515 öffnet sich ab Höhe der Parkplätze Taterntal an einigen Stellen die Mittelnaht. Mit Verkehrsschildern werde bereits auf Straßenschäden hingewiesen und die Geschwindigkeit wurde reduziert, heißt es seitens der Behörde. Da solche offenen Fugen aber besonders für Motorradfahrer gefährlich sind und die kurvenreiche Strecke sehr beliebt ist, wird die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch, 14. Juni, und Donnerstag, 15. Juni, die offenen Fugen sanieren. Die Straßenmeisterei Seesen ist mit einer externen Firma für die Sofortreparatur im Einsatz.

Maßnahme soll Motorradunfällen vorbeugen

Diese Maßnahme zur Prävention von Motorradunfällen bringe jedoch Verkehrsbeeinträchtigungen mit sich, so die Goslarer Behörde. Der Verkehr aus Bad Grund und Seesen könne per Ampelregelung mit Schrittgeschwindigkeit an der Baustelle vorbeifahren. Mit Rotphasen von bis zu fünf Minuten sei jedoch zu rechnen. Um einen langen Rückstau in beide Richtungen zu vermeiden, werde für den Verkehr aus Richtung Clausthal-Zellerfeld eine Umleitung über die L515 zur B82 in Richtung Seesen und Bad Grund eingerichtet.