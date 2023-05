Kradfahrer bei Unfall auf B242 schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B242 wird ein Kradfahrer schwer verletzt und muss in einen Klinik eingeliefert werden (Symbolbild).

Bei einem Unfall auf der B242 hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Wie die Polizei Goslar berichtet, war ein Kradfahrer am Montag, 29. Mai, um 16.50 Uhr, auf der B242 von Clausthal-Zellerfeld kommend Richtung Bad Grund unterwegs.

In einer Linkskurve kam der 55-Jährige aus Hannover laut Angaben der Polizei infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stürzte er auf einen Hang mit Steinen und verletzte sich schwer. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.