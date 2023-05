Brand im Tagebau Winterberg im Harz: Viele Feuerwehren im Einsatz

Bad Grund. Etwa 70 Rettungskräfte sind am Dienstag bei einem Feuer im Kalkwerk am Winterberg bei Bad Grund mehrere Stunden lang im Einsatz gewesen.

Die Drehleiter aus Seesen ging auf der Gebäuderückseite mit einem Atemschutz-Trupp in luftiger Höhe in Bereitstellung.

Zu einem Feuer im Tagebau Winterberg bei Bad Grund (Harz) sind mehrere Feuerwehren am Dienstagmittag alarmiert worden. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr aus Seesen.

Demnach war es bei Dachdeckerarbeiten zu einem Schwelbrand im Bereich des Hallendaches einer Siebanlage gekommen. Durch die Löschversuche der Mitarbeiter konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden, so die Feuerwehr.

Drehleiter aus Bad Grund bei Feuer am Winterberg im Einsatz

Die Drehleiter aus Bad Grund wurde in Stellung gebracht, um das Dach zu kontrollieren, zu öffnen und so an die Glutnester zu kommen. Gleichzeitig ging ein Trupp der Bad Grunder Feuerwehr unter Atemschutz in das Gebäude vor. Auch die anderen Wehren unternahmen Nachlöscharbeiten.

Insgesamt waren 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bad Grund, Gittelde, Windhausen, Seesen, Münchehof und der Wehren des Zugs Süd sowie der Rettungsdienst aus den Landkreisen Goslar und Göttingen im Einsatz.

Mehr News aus dem Harz:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.