DoLeWo auch 2022 wieder sehr aktiv

Eisdorf. Für 2023 stehen in Eisdorf ebenfalls viele Aktionen an.

Dass die „Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf“ (DoLeWo), die zurzeit 123 Mitglieder zählt, wieder sehr aktiv war, machte der erste Vorsitzende, Ioannis Hondrogiannis, in seinem Bericht deutlich, den er kürzlich während einer sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung vorlegte. So habe man sich 2022 nicht nur zu Vorstandssitzungen getroffen, sondern unter anderem den Leader-Antrag für die im Klappenweg erworbene Scheune abgeschlossen und umgesetzt. Außerdem sei man an den Kooperationsgesprächen Eisdorfer Vereine beteiligt und habe den entsprechenden Kooperationsvertrag der Initiative „Eisdorf Verein(t)“ mit unterschrieben. Mit diesem Schritt sei man letztendlich nicht bloß aktuell, sondern auch für die Zukunft gut aufgestellt.

Im Arbeitsmittelpunkt habe letztendlich die Scheune mit dem vereinseigenen Grundstück gestanden. Dass dieses Unterfangen gelungen ist, davon konnten sich alle während des Tages der offenen Tür überzeugen. Dabei sei nicht nur einmal die Frage zu hören gewesen, wo denn nun der Container sei, der angesetzt wurde. Genau der sei so gut in das Gesamtbild des Gebäudes eingefügt worden, dass er erst nach dem Öffnen der Tür erkennbar geworden sei. Mittlerweile habe man aber auch einen Zaun errichtet, Rasen gesät, eine Außenwasserleitung gelegt und noch vieles andere mehr in die Hand genommen.

Trotz alledem sei aber nicht die Ferienpassaktion, die Fahrt mit dem vom Trecker gezogenen Planwagen zum Schwimmen in Düderode, vergessen worden. Die steht auch in diesem Jahr fest auf dem Plan.

Traditionsgemäß seien drei Dämmerschoppen durchgeführt worden, dazu wird in diesem Jahr am 4. Mai ins Mitteldorf, am 28. Juli nach Willensen und am 28. September zum KuS Eisdorf geladen.

Der nicht minder traditionelle Flohmarkt im Mitteldorf sei trotz Regens nicht vollends in Wasser gefallen. Man hoffe, dass in diesem Jahr das Wetter sich am 16. September von einer besseren Seite zeigen wird. Zur bereits vierten Grünkohlwanderung hätten sich auch viele BürgerInnen eingefunden. Es sei – wie zuvor auch – eine schöne Aktion gewesen, deren Ziel dankenswerter Weise das Schützenhaus gewesen ist. In diesem Jahr dürfen die Wanderschuhe am 18. November geschnürt werden. Im Dezember 2022 habe man zur Premiere des „lebendigen Adventskalenders“ zur vereinseigenen Scheune eingeladen. Eine kurze Andacht, gemeinsam gesungene Lieder, ein Heiß- oder Kaltgetränk und etwas Gebäck sollten sich so als gelungenes Unterfangen entpuppen. Auch für 2023 ist eine Beteiligung geplant, falls die Aktion wieder stattfinden sollte.

Der Vorsitzende erwähnte, dass unter anderem zwei Pavillons und eine Markise angeschafft worden sind. Der Planwagen sei viel „auf Achse“ gewesen, weil es gegolten habe, die 2020/2021 ausgefallenen Termine nachzuholen.

Für die Vorstandswahlen konnte Kristin Brakebusch als zusätzliche Beisitzerin gewonnen werden. Das bewährte Vorstandsteam wurde wiedergewählt.

Bevor der weitere Blick ins Jahr auf der Tagesordnung stand, bat Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke mit ihrem Grußwort um Aufmerksamkeit. Sie betonte, dass erfreutdarüber sei, was DoLeWo alles bewegt habe. „Das war ehrlich der Hammer“. Sie richtete ein großes Dankeschön an DoLeWo und den Vorstand, denn die Scheune sei ein tolles Projekt. Es sei einfach Spitze, was in Eisdorf gelingen könne. „Ihr seid der Zukunft weit voraus. Vielen Dank für alles, was ihr für Eisdorf tut, macht weiter so“.Dann ließ sie durchblicken, dass der Eisdorfer Jahresempfang mit den verschiedenen Ehrungen am 20. August auf dem DoLeWo-Vereinsgelände im Klappenweg stattfinden wird. Im Anschluss ist ein sommerlicher Scheunentreff geplant, den DoLeWo ausrichtet.Das zunächst für den 20. August geplante Weinfest findet allerdings bereits am 8. Juli statt. Für beide Termine dürfen sich gerne noch Helfer und Helferinnen beim Vorstand melden.Wenn das Wetter dieses Mal nicht wieder einen Strich durch das Vorhaben zieht, soll am 11. November zum richtigen Obstbaumschnitt gebeten werden. Allerdings warten auch an der Scheune und auf dem Gelände noch reichlich viele Aufgabe darauf, erledigt zu werden. „Da haben wir noch genug zu tun“, so der zweite Vorsitzende, Hans-Werner Ingold.

