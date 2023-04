Badenhausen: Orientalisches Essen zugunsten von Erdbebenopfern

Samira Tekbas aus Teichhütte lädt zusammen mit ihren Freunden zu Sonntag, 16. April, zum Essen in das Gemeindehaus in Badenhausen ein.

In großen Teilen der Türkei und in Syrien haben in diesem Jahr in der Nacht auf den 6. Februar heftige Erdbeben Häuser, Straßen und ganze Städte zerstört. Zehntausende Menschen sind gestorben oder verletzt. Und jetzt, rund zwei Monate später, ist die Situation vor Ort immer noch katastrophal. Das berichtet Samira Tekbas aus Teichhütte, deren Familie in Hatay, im Süden der Türkei, lebt.

Tekbas möchte helfen. Und deshalb kann jeder, der sich kulinarisch mal verwöhnen lassen möchte, unter dem Motto „Lasst die Küche kalt und helft den Erdbebenopfern“ am Sonntag, 16. April, von 12 bis 16 Uhr, in das Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Badenhausen kommen und sich auf orientalische Spezialitäten freuen.

Das erwartet die Gäste

Die Gäste erwarten allerlei kalte und warme orientalische Leckereien und Spezialitäten, unter anderem Reis, Döner, Tantuni (Rollen aus Fladenbrot, gefüllt mit gegartem, gehacktem Rind- oder Lammfleisch), Ayran, Weinblätter und viele Gerichte in Blätterteig. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Wer lieber zuhause essen möchte, kann sich einen eigenen Teller mitbringen und sich vor Ort etwas aussuchen. Das Essen ist kostenlos und wird gegen eine Spende abgegeben.

Tekbas, die selbst schon Geld an ihre Familie geschickt hat, möchte damit ihre neun Angehörigen in der Türkei, aber auch die dortige Orthodoxe Kirchengemeinde unterstützen. Drei von den vier Kirchen in ihrem Heimatort seien zerstört worden und der Pastor versuche den Menschen – so gut es gehe – mit Essenausgaben zu helfen. „Die Menschen dort wissen nicht, wie es weitergehen soll, und sie sind immer noch geschockt und traumatisiert“, sagt Tekbas teilweise unter Tränen und mit zitternder Stimme. Die Häuser, darunter auch Tekbas Elternhaus, sind zerstört und unbewohnbar. Von ihren Angehörigen hätten das Erdbeben auch nicht alle überlebt, und die, die überlebt haben, würden nun in Zelten hausen oder im Auto schlafen. Und das auch noch mit kleinen Kindern und nur in Etappen, damit immer einer aufpassen und Wache halten könne.

„Die Menschen sind erschöpft“, sagt Tekbas „die Hilfe in die Erdbebengebiete ist zu spät gekommen, es gab keine Bagger oder Bergungsgeräte und so haben die Menschen mit den Händen nach den Verschütteten gegraben.“ Einige Menschen hätten erst nach fünf Tagen unter den Trümmern geborgen werden können. Und die Not sei immer noch groß, wie sie sagt. Ihr Bruder zum Beispiel müsse 400 Kilometer zum Einkaufen fahren, vor Ort gebe es nur wenige kleine Geschäfte, die die Bedarfe aller Menschen nicht abdecken könnten. Arbeit, zum Geldverdienen, gebe es auch nicht.

Daher möchten Tekbas und ihre Freunde nun mit dem Essen im Gemeindehaus weitere Spenden sammeln und die Erdbebenopfer damit unterstützen.