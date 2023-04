Märchental Bad Grund öffnet Ostersonntag

Bad Grund. Besucher des Märchentals in Bad Grund können sich auf Attraktionen rund um das Osterfest freuen

Im Märchental Bad Grund geht es wieder los – am Ostersonntag, 9. April, werden Sarah Hoffmann und Gordon Dammeyer dort die Pforten öffnen.

Am Eröffnungstag können die Besucher Ostereier suchen und sich zugleich Gedanken darüber machen, was für Träume, Wünsche oder Ideen in diesem Jahr verwirklicht werden könnten, und welche Ziele umgesetzt werden sollen. Passend dazu können Traumfänger gebastelt und auch Hüte hergestellt werden.

Öffnungszeiten

Zu Ostern wird auch die beliebte Kräuterhexe „Rattabella“ da sein. Sie wird mit Trommelzauber und der Hilfe der kleinen und großen Gäste das Märchental mit all seinen Bewohnern und Fabelwesen aufwecken. Wer es nicht schafft, am Osterwochenende vorbeizuschauen, der kann dies auch zu den normalen Öffnungszeiten tun. Das Märchental ist mittwochs von 13 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.