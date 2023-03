Bad Grund: Kreistag Göttingen fördert Sanierung des Albertturms

Wie der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch, 8. März, einstimmig beschlossen hat, erhält der Harzklub-Zweigverein Bad Grund 10.000 Euro an finanzieller Unterstützung zur notwendigen Sanierung des Albertturms (wir berichteten).

Die Mitglieder des Kreistags waren sich einig, dass es sich bei der Sanierung des Iberger Turmes um ein unterstützenswertes Projekt handele. Das ehrenamtliche Engagement durch viele freiwillige Helfer sei beispielgebend, so der Kreistagsabgeordnete Olaf de Vries (SPD) in der Sitzung. „Der Albertturm ist ein beliebtes Ausflugsziel, gleichzusetzen mit dem Ravensberg oder der Hanskühnenburg.“

Der Vorsitzende des Harzklub-Zweigvereins Bad Grund, Bodo Probst, zeigte sich im Gespräch mit unserer Zeitung erfreut darüber, dass der Göttinger Kreistag der Unterstützung zugestimmt habe. „Ich freue mich, dass das geklappt hat, und auch über die gute Zusammenarbeit mit unseren Politikern“, so Probst. An jedem Wochenende arbeiten zwischen zehn und zwölf Ehrenamtliche an der Sanierung des Alberturms, und auch nicht nur Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins. „Wir sind ein gutes Team“, so Probst weiter.

