So wird der Sagenschatz von Bad Grund im Harz erhalten

„Die silbernen Tannenzapfen“, „König Hübichs Falken“ oder „Ein Grundner Bergmann in Venedig“: Wer regelmäßig zu den Feierlichkeiten an Walpurgis zum Hübichenstein kommt, kennt vielleicht die ein oder andere Sage um den König Hübich. Denn der inzwischen verstorbene Ortsbürgermeister, Manfred von Daak, hat die Theaterstücke für die Walpurgisvorführung selbst nach Vorlagen alter Sagen geschrieben.

Die Bergstadt Bad Grund hat durch den Hübichenstein, unter dem sich das Wunderschloss des Zwergenkönigs Hübich befunden haben soll, einen umfangreichen Sagenschatz. Und der soll erhalten werden, wie Karl-Herrmann Rotte (Tourist-AG/Rotte Werbung und Design) in einem Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Deshalb hat Rotte ein 48-seitiges Buch verlegt: „Aus dem Sagenschatz von Bad Grund“. Das habe er eigentlich schon lange vorgehabt, ist aber erst jetzt dazu gekommen. „Die alten Sagen müssen unbedingt erhalten bleiben“, so Rotte.

Dritte Auflage des Sagenschatzes

Das Büchlein ist im Prinzip die dritte Auflage des Sagenschatzes. Die Texte wurden auch in eine etwas modernere Sprache umgewandelt. 1931 erschien im Verlag der Max Ludwigschen Buchdruckerei in Bad Grund das Buch „Dichtung und Wahrheit aus dem Sagenschatze und der Geschichte der Bergstadt Bad Grund“ vom Lehrer R. Blume. Der Lehrer Otto Heizmann hat diese und weitere Sagen gesammelt und in den 1950er Jahren noch einmal verlegen lassen. Die Verlagsrechte übernahm dann 1963 Willi Rotte als Nachfolger. Nun ist dieses neue Buch in Gedenken an die historischen Verfasser erschienen.

Ein besonderer Dank gelte Reinhild Bierwirth, die das Titelbild und die Illustrationen für das Buch gemacht hat, so Rotte. Um die Sagen lebendig zu halten, wurden schon vor einigen Jahren vom Kur- und Touristikverein mit Unterstützung der Bergstadt, des Harzklub Zweigvereins und der Sparkasse auf der König-Hübich-Route vier Informationsschilder mit Sagen um den König Hübich aufgestellt. Die Illustrationen hatte Saskia Edert angefertigt.

Das Sagen-Buch ist erhältlich in der Bücherei Dörpmund in Bad Grund und im Höhlen-Erlebnis-Zentrum zum Preis von 9,80 Euro.

