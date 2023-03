Spielmannszug Gittelde: „Wir sind nicht tot, wir sind noch da“

Es ist immer so eine Sache mit den Gerüchten – sie kursieren, auch ohne Rücksicht zu nehmen auf den Wahrheitsgehalt. „Wir sind nicht tot, wir sind noch da“, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung eine der Liquidatoren des Spielmannszuges Gittelde, Stefanie Hain. „Liquidatoren“ muss nun deshalb erwähnt werden, weil auf der jüngsten Mitgliederversammlung im Dezember einstimmig die Auflösung des Traditionsvereins beschlossen wurde.

Eigentlich ist Hain die erste Vorsitzende, ihr Stellvertreter ist Jörg Lüer und die Kassenführerin Kerstin Lüer – die Schriftführerin hatte schon vorzeitig ihr Amt niedergelegt. Damit ist der Verein jedoch noch nicht weg. Nach Eintragung des Beschlusses ins Vereinsregister – was bisher noch nicht erfolgt ist, hat der Verein noch ein Jahr lang Zeit, diesen Beschluss wieder zurückzunehmen, oder eben auch nicht. „Und wir wollen ja auch nicht aufgeben“, sagt Hain „wir mussten aber irgendwie handeln, weil viel zu wenige Mitglieder zu den Übungsabenden kommen und wir momentan kaum in der Lage sind, öffentliche Auftritte anzunehmen.“

Zwischen neun und elf Mitglieder kommen zu den Übungsabenden, das sei zu wenig, um nach außen hin einen funktionierenden Spielmannszug aufrecht zu erhalten und zu präsentieren. Die Aktiven – viele sind bereits seit dem sechsten oder achten Lebensjahr dabei – die sich jeden Dienstagabend von 19.30 bis 21 Uhr zu ihren Übungsabenden in der Mensa der Grundschule in Gittelde treffen, sind eine lustige Truppe, die positiv denkt. Teamgeist wird großgeschrieben, und die Mitglieder sagen selber, dass der Spielmannszug so etwas wie eine zweite Familie für sie ist. „Wir haben Spaß zu spielen und wollen auch unsere Tradition bewahren“, so Hain.

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie

Seit 1953 gibt es den Spielmannszug, und seitdem können sich die Zuhörer bei unterschiedlichen Auftritten von ihrer Spielfreude überzeugen. Von Corona einmal abgesehen, ist der Spielmannszug fester Bestandteil beim „Wecken zum 1. Mai“, beim Locken zum Schützenfest (dieses Jahr am 21. Mai), zum Schützenfest an sich und bei der Einschulung in Gittelde. Seit der Pandemie mussten die Einwohner leider jedoch auf den kleinen Umzug der frischgebackenen ABC-Schützen von der Kirche durch das Dorf bis zur Grundschule mit musikalischer Begleitung des Spielmannszuges verzichten. Grund dafür war auch, dass die ersten Klassen keine gemeinsame sondern für sich getrennte Einschulungsfeiern haben. Viele Einwohner standen immer am Straßenrand, um sich den Traditionsumzug anzusehen. Sollte sich der Verein wirklich auflösen müssen, gehe damit auch wieder ein Stück Tradition verloren.

„Wir brauchen Menschen, die Spaß am Spielen haben, Vorkenntnisse sind nicht unbedingt nötig“, so Hain, denn dafür gebe es auch Ausbilder. Man sei eine eingeschworene Gemeinschaft, die den Spaß an den Umzügen genießen würde. „Schützenfeste sind schon anstrengend, aber wir werden so liebevoll aufgenommen, das macht einfach Freude.“ Schön wäre auch, wenn die Menschen, die vielleicht früher einmal dabei waren, wieder zurückkommen würden, aber auch neue Mitglieder, gerne ab 30 Jahren, seien willkommen, betont Stefanie Hain.

Aus einem Männerchor wurde der Spielmannszug

Zu den Instrumenten des Spielmannszuges gehören Querflöten, Trommeln, die Lyra und Becken. Zum musikalischen Repertoire zählen natürlich die traditionellen Märsche, der Verein ist aber auch offen für Neues, auch moderne Stücke gehören dazu. Dazu kommt noch, dass der Verein in diesem Jahr sein 70. Bestehen feiern kann, das soll in Verbindung mit dem „Wecken“ zum 1. Mai in kleinem Rahmen geschehen. Zur Historie: 1953 entschieden sich elf Sänger des MGV Eintracht statt zu singen, Instrumente zu spielen: Willi Uhe, Willi Steinmann, Robert Hagedorn, Erwin Rosin, Erich Ahlborn, Willi Selle, Willi Möhrs, Hermann Bertram, Alwin Heise, Willi Bars und Helmut Schubert gründeten aus dem Männerchor einen Spielmannszug.

Ihre erste Bewährungsprobe meisterten die Musiker noch im selben Jahr mit einem Auftritt auf der 1.000-Jahr-Feier. Zu ihren Auftritten fuhren die Musiker nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Sechs Jahre nach der Gründung des Spielmannszuges wurde der erste Jugendzug gegründet. Beim Schützenfest 1960 machte die Jugend erstmals auf sich aufmerksam und ist seither mit den Schützenfesten in Gittelde und Umgebung eng verbunden. 1973 feierten die Musikanten ihr 20-jähriges Bestehen gemeinsam mit befreundeten Spielmanns- und Fanfarenzügen. Dieses Fest sollte für einen großen Ansturm an Nachwuchsspielern sorgen.

Und im Laufe der Jahre war der Spielmannszug Gittelde bei näher und ferner veranstalteten Schützen-, Sport- und Sängerfesten und anderen Veranstaltungen vertreten.

Spielmannszug Gittelde wirkte bei ZDF-Serie mit

Ganz besonders stolz war man, als der Spielmannszug im Mai 1978 an der ZDF-Serie „Fahrt ins Blaue“ mitwirken durfte. Eigens dafür hatte Maria Hellwig die Gittelder Musikanten nach Bad Grund eingeladen. Im selben Jahr wurde auch das 25-jährige Bestehen gefeiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Spielmannszug 78 aktive Mitglieder und zwei Jugendzüge.

Im Laufe der Jahre änderte sich nicht nur der Musikgeschmack, sondern auch die Uniformen. Trat man zuerst noch in schwarzer Hose und grünem Hemd auf, kamen 1958 Uniformjacken hinzu. Am 1. Mai 1974 stellte sich der Spielmannszug nicht nur mit den neuen Nachwuchsspielern, sondern auch mit neuen Uniformen vor, die mittlerweile aber erneut ersetzt wurden.

Fester Grundstein im Brauchtum des Schützenfestes

Eines hat sich seit dem ersten Auftritt beim Schützenfest nicht geändert: Der Spielmannszug lädt vor den Schützenfesten immer noch mit dem Locklied „Kamerad komm“ zum Schießen ein. Seitdem ist er ein fester Grundstein im Brauchtum des Schützenfestes in Gittelde. Im Jahr 2018 feierte der Spielmannszug sein 65. Jubiläum im Freizeitgelände des Harzklub Zweigvereins Gittelde.

Wer Interesse hat oder Informationen braucht, kann sich per Mail steffiandy79@gmx.de an Stefanie Hain wenden