Woher der Liebesbankweg im Harz seinen Namen hat

Gittelde. Der Liebesbankweg und seine Geschichte: Beim Frauenfrühstück in Gittelde gibt Joachim Röpke Einblicke in die Entstehung des Weges.

Der bekannte, sieben Kilometer lange „Liebesbankweg“ im Harz war das Hauptthema beim jüngsten Frauenfrühstück in Gittelde.

Extra dafür ist Joachim Röpke aus der Nähe von Bockenem angereist . Mittels informativer Wortspiele sowie Gestik und Mimik, brachte er den anwesenden Frauen die bekannte Wanderroute näher.

Liebesbankweg im Harz: Wanderweg mit Geschichte

Röpke war auf Initiative von Heide Neumann und Anna Haberer beim traditionellen Frauenfrühstück zu Gast, um über den Harzer Wanderweg und seine Geschichte zu berichten.

Zurückzuführen sei diese auf die Liebe des Oberförsters Hermann Müller, die er zu den Wäldern und dem Wild hatte. Da er jedem Wanderweg einen Namen gab, entstand auch der Weg der Liebesbank. Diese hat am Hang des Bocksberges gestanden und gewährte eine tolle Aussicht über das Harzer Bergland. Rüpke merkte an, dass es dort niemandem schwer gefallen sein dürfte, seinen Gedanken und Fantasien freien Lauf zu lassen und die Stille zu genießen.

Neue Liebesbank wird vor 15 Jahren aufgestellt

Allerdings habe sich die Natur mit der Zeit ihre Fläche zurückgeholt. So wurde vor 15 Jahren eine neue Liebesbank – etwa 800 Meter oberhalb der ersten aufgestellt und der Weg wurde wieder zum Wanderweg frei geschnitten. Dieser heißt nach wie vor „Liebesbankweg“.

Joachim Röpke begeisterte mit seinen Erzählungen über den Liebesbankweg im Harz. Foto: Petra Bordfeld / HK

Joachim Röpke hatte die anwesenden Frauen so mit seinen Erzählungen begeistert, dass die eine oder andere sicher in absehbarer Zeit auf diesem Weg wandern wird. Das nächste Frauenfrühstück findet am 18. März statt. Zu Gast sein wird an dem Tag Rita Sührig. Sie hat das Thema ihres Besuches allerdings noch nicht verraten – man kann also gespannt sein.