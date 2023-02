Jetzt auch in Gittelde: Anlaufstelle für Ambulant Unterstütztes Wohnen

Gittelde. Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen haben nun eine Anlaufstelle in Gittelde.

Die Pädagogischen Fachkräfte Mike Filgrabe, Nadine Becker und Annika Rudert, mit der Bereichsleitung Dr. Melanie Mahr und der Leiterin Jessica de Vries-Olbrich (von links). Außerdem an Bord: die Fachkräfte Monja Keimburg und Sabine Lossie.

Eine Anlaufstelle für Menschen mit geistigen, körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen gibt es seit vergangenem Freitag in Gittelde, in der Thüringer Straße 15. Die Harz-Weser-Werke haben dort mit dem Büro AUW (Ambulant Unterstütztes Wohnen) eine Kontakt- und Beratungsstelle eröffnet.

Die Leiterin der AUW in Gittelde und in Osterode (Seesener Straße 11) ist Jessica de Vries-Olbrich. Das Ziel des AUW ist, gemeinsam die Selbstständigkeit jedes Menschen zu erreichen oder zu bewahren. Dabei könne jeder bestimmen, wobei und wie lange die Unterstützung benötigt werde, so de Vries-Olbrich, die betont, dass es sich hierbei um Assistenzleistungen handele.

Menschen im gewohnten Umfeld unterstützen

Die Menschen sollen in ihrem gewohnten Umfeld bei Alltagsfragen unterstützt werden. Genau heißt das: Unterstützung bei der Selbstversorgung, der Tagesstruktur oder Behördengängen sowie bei Arbeit und Beschäftigung. Die Pädagogischen Fachkräfte unterstützen aber auch bei sozialen Beziehungen wie Partnerschaft, Familie oder Kollegen, und in allen Gesundheitsfragen zum Beispiel bei Arztbesuchen.

Des Weiteren wird Hilfesuchenden auch in Konflikt-, Krisen- und Veränderungssituationen mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Gerade hier im ländlichen Raum sei es wichtig mit diesem Angebot in die Region zu gehen, also dorthin, wo die Menschen ihren Sozialraum haben, ergänzt die Bereichsleitung Dr. Melanie Mahr.

Fachliche Beratung und individuelle Assistenzleistungen

Deshalb bieten die Harz-Weser-Werke landkreisweit diese fachliche Beratung und individuelle Assistenzleistungen bereits in Osterode, Herzberg, Holzminden, Einbeck und Dassel an.

Ansprechpartnerin in Gittelde und Osterode ist Jessica de Vries-Olbrich unter der Telefonnummer 0151/44042398. Termine werden nach vorheriger Absprache vereinbart. Weitere Infos sind unter www.h-w-w.de/wohnen zu finden.