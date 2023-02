Bad Grund. Momentan befindet sich die Bürgergenossenschaft aus Bad Grund mit dem Objekt am Markt in der Planungsphase. Der aktuelle Stand des Projekts.

Projekt im Harz Gastronom gesucht: So läuft’s im Haus am Markt in Bad Grund

Im vergangenen Jahr sind seit der Gründungsveranstaltung der Bürgergenossenschaft im Januar schon viele Aktionen gelaufen. Angefangen bei den Kaufverhandlungen für das Objekt am Markt in Bad Grund, über die offizielle Schlüsselübergabe bis hin zu den ersten Entrümpelungen.

„Die tolle Stimmung an diesen beiden Tagen und die Produktivität mit den vielen Helfern dürfen in diesem Jahr gerne weitergehen“, sagen die beiden Vorstände, Nikolai Simon-Hallensleben und Sebastian Engelhardt, auf Nachfrage unserer Zeitung. Zusätzlich hat es auch schon erste Aktionen wie eine Kneipentour und einen Flohmarkt im Genossenschaftshaus gegeben, was von den Besuchern gut angenommen wurde.

In der Planungsphase

Und auch wenn momentan keine öffentlichen Aktionen stattfinden, werde doch im Hintergrund weitergearbeitet, so Simon-Hallensleben. „Wir befinden uns in der Planungsphase und können momentan noch nicht mit der Sanierung anfangen.“ Zunächst einmal habe man über eine Energieberatungsagentur ein Gutachten für ein individuelles Energiekonzept für das Haus in Auftrag gegeben. Die Kosten werden zu 80 Prozent vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) übernommen. Auf dieses Gutachten müsse man allerdings noch ein wenig warten.

Gastronom gesucht

In der Zwischenzeit wurde auch schon mit der Suche nach einem Gastronomen begonnen, der sich im Erdgeschoss des Gebäudes niederlassen kann. Mit Anzeigen auf verschiedenen Portalen werde dafür geworben. Ein Interessent sei inzwischen auch schon da gewesen und habe sich die Räumlichkeiten angesehen. Er ist jedoch abgesprungen, da das Erdgeschoss nicht seinen Anforderungen entsprechen würde. „Das Haus hat Charme, ist aber auch sehr verwinkelt“, so Simon-Hallensleben, „es wäre schön, wenn wir bereits einen Interessenten hätten, mit dem wir die individuellen Wünsche absprechen könnten, wenn wir mit der Sanierung beginnen.“ Das wäre für die Planung hilfreich.

Platz genug wäre da, zum Beispiel für einen Personalraum, Personal- und Gästetoiletten sowie Kühl- und Lagermöglichkeiten. Allerdings müsste sich ein potenzieller Pächter darauf einlassen, dass man an gewissen Gegebenheiten nichts ändern könne.

Für das Obergeschoss sind eigentlich Ferienwohnungen geplant. Sollte ein Pächter aber Räume für sein Personal benötigen, könne man dort jedoch auch zwei normale Wohneinheiten einrichten.

Kontakt mit Denkmalbehörde

Die Bürgergenossenschaft ist bei allen Planungen auch in Kontakt mit der Denkmalbehörde. Wie Simon-Hallensleben sagt, habe man in der Konzeptgruppe zum Glück drei Architekten, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen miteinbringen.

Zu beachten seien auch die Brandschutzauflagen. Und diese Auflagen, sowohl des Denkmalschutzes als auch des Brandschutzes, zusammenzufügen, sei auch nicht immer einfach.

Bauantrag muss gestellt werden

Es habe auch schon erste Kontakte mit dem Bauamt des Landkreises Göttingen gegeben, da auch noch der Bauantrag gestellt werden muss. Die bekannten langen Wartezeiten auf eine Genehmigung durch das Bauamt würden den beiden Vorsitzenden allerdings schon etwas Sorge bereiten.