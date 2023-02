Ehemaliger Bad Grunder Pastor wird geehrt

Im Mittelpunkt der jüngsten Jahreshauptversammlung des Knappenvereins Bad Grund und Umgebung, standen die Planungen für das Bergdankfest in diesem Jahr, das am vergangenen Wochenende stattgefunden hat.

Der Vereinsvorsitzende, Gerd Hintze, konnte dazu zahlreiche, traditionell in Bergmannstracht erschienene Vereinsmitglieder begrüßen. Unter ihnen war auch Ortsbürgermeister Holger Diener, der als Anerkennung zum Erhalt der Bergbautradition in der Bergstadt Bad Grund die Schirmherrschaft übernommen hat. Zunächst gab es für die Anwesenden einen kurzen Bericht über das Geschehen in „drei traurigen Jahren“.

Zur Information der Vereinsmitglieder wurde im Anschluss der Ablauf des Bergdankfestes genau aufgezeigt. Dankesworte gingen an die Sponsoren, ohne deren Spenden ein Bergdankfest in dieser Größenordnung nicht stattfinden könne.

Zum Abschluss gab es eine besondere Ehrung, dazu wurde der ehemalige Bad Grunder Pastor, Michael Henheik, war als Vereinsmitglied eingeladen. Vorsitzender Gerd Hintze erinnerte an seine lebendigen Predigten zu den Bergdankfesten und überreichte eine Urkunde für langjährige Mitgliedschaft.

