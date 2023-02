Bad Grund: Pastorin Astrid Schwerdtfeger verabschiedet – So geht es weiter

Bad Grund. Pastorin Astrid Schwerdtfeger ist in der St. Antonius-Kirche in Bad Grund verabschiedet worden. Ein Blick in die Zukunft.

„Nach der Verabschiedung von Pastorin Astrid Schwerdtfeger wird es für Bad Grund und Wildemann keinen eigenen Pastor mehr geben!“, das wurde beim Abschiedsgottesdienst in der St. Antonius-Kirche Bad Grund deutlich. Die Gottesdienste in Bad Grund, Wildemann und in anderen Oberharzer Gemeinden sollen über das „Verbundene Pfarramt Oberharz“ durch Pastor Andrè Dittmann erfolgen.

In ihrer Abschiedspredigt sprach Pastorin Astrid Schwerdtfeger es aus: „Ein Pastor für jede Gemeinde – das scheint vorbei zu sein!“ Haben wir Jesus Christus aus den Augen verloren? Wir sind gefragt, wie wir mit dem Glauben umgehen, beschrieb sie die Haltung der heutigen Kirchenmitglieder zum Kirchenbesuch sehr treffend. Es gilt, nicht zu verzweifeln, wenn alte Formen verblassen, denn es wird neue Formen christlichen Lebens geben.

In ihrem Rückblick auf ihre Zeit als Pastorin für Bad Grund und Wildemann zeigte Pastorin Astrid Schwerdtfeger es auf: Normale Gottesdienste waren während der Corona-Pandemie nicht möglich. Die Gottesdienste wurden in neuer Form als Video aufgenommen und im Internet veröffentlicht – und sie wurden gut angenommen.

In seinen Abschiedsworten sprach Kirchenvorstandsvorsitzender Karl-Hermann Rotte der scheidenden Pastorin einen besonderen Dank dafür aus, dass sie die Weichen für eine aktive Altenbetreuung in den Heimen und die Gestaltung der „kleinen“ Gottesdienste gestellt hat. Mit einem Schwibbogen zur Erinnerung an ihre Zeit im Harz und einem Blumenstrauß zur Erinnerung an ihre Zusage, in Vertretung auch einen Gottesdienst zu halten, wurde der scheidenden Pastorin und ihrem Mann gedankt.

Eine Gemeinde-Versammlung „Zukunft unserer Kirchengemeinde“ findet am 16. Februar, 18 Uhr, im Gemeindehaus, Am Eichelberg, statt. Anmeldung unter 05327/8595401 oder 1216.