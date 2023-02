Kreisstraße 431 ist bei der nächsten Verkehrsschau dabei

Am 9. Januar ereignete sich auf der K 431 zwischen Teichhütte und der Liesenbrücke in Richtung Eisdorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die Beifahrerin tödlich verletzt wurde (wir berichteten). Auf der Strecke bis zur Kreuzung gilt in beiden Richtungen Tempo 100, trotz zahlreicher, enger Kurven. Zwischen der Liesenbrücke und dem Ortseingang Eisdorf gilt dagegen Tempo 70, ohne Kurven. Da in den vergangenen Jahren immer wieder auf dieser gesamten Strecke der Kreisstraße Menschen zu Schaden oder sogar zu Tode kamen, fragte unsere Zeitung beim Polizeikommissariat Osterode nach einer Auswertung der Unfälle in den vergangenen fünf Jahren nach (die Übersicht liegt unserer Redaktion vor).

Seit dem 1. Januar 2018 40 Unfälle, unter anderem mit Todesfolge

Seit dem 1. Januar 2018 wurden dort durch die Polizei 40 Verkehrsunfälle aufgenommen. Zehn davon waren Wildunfälle, bei elf Verkehrsunfällen wurden Personen verletzt oder getötet. Die Unfälle, bei denen Menschen schwer verletzt wurden, ereigneten sich 2019, 2021 und 2022, tödliche Unfälle ereigneten sich in 2021 (hier stirbt ein Autofahrer nach einer Kollision mit einem Baum) und Anfang 2023 (eine Beifahrerin stirbt nach Zusammenprall mit einem Baum). Eine genaue Einordnung der Unfälle, in welchem Bereich der Kreisstraße sie sich ereigneten, sei nicht möglich, so die Polizei. Der Unfall direkt an der Kreuzung der Liesenbrücke, der vielen noch im Gedächtnis ist, bei dem ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückte, geschah bereits im Jahr 2015.

Zu den Unfällen seit 2018 sagt die Polizei, dass es sich bei sechs der Unfälle um überhöhte Geschwindigkeit als Ursache gehandelt habe. Auf Nachfrage, ob eine Geschwindigkeitsreduzierung, zum Beispiel auf Tempo 80, für mehr Sicherheit sorgen würde, sagte die Polizei, dass eine Reduzierung das Unfallgeschehen nicht wesentlich beeinflussen würde. Dennoch werde diese Strecke, auch im Interesse der Sicherheit, bei der nächsten Verkehrsschau mit dem Landkreis und dem Straßenbaulastträger in Augenschein genommen.

Landkreis Göttingen stuft Strecke nicht als außergewöhnlich gefährlich ein

Wie die Pressestelle des Landkreises Göttingen auf Nachfrage antwortet, werde die K431 aus fachlicher Sicht nicht als außergewöhnlich kurvig oder gefährlich einstuft. „Nichtsdestotrotz ist für die nächste Verkehrsschau beabsichtigt, den Streckenabschnitt Liesenbrücke bis Teichhütte aufzunehmen und zu begutachten“, so ein Pressesprecher. Sollte sich hierbei zeigen, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung für nötig gehalten werde, wird diese auf entsprechende verkehrsbehördliche Anordnung umgesetzt.