Lokales aktuell Neue Betreuer im KuS & mehr: In Eisdorf tut sich was

Dass das Kultur- und Sportzentrum (KuS) in neuen Betreuer-Händen ist, und die Nutzungskosten für den Anbau ab dem 1. Januar etwas höher berechnet werden, stand ebenso auf der Tagesordnung der Ortsratssitzung Eisdorf, wie die Tatsache, dass das ehemalige Gemeindebüro noch in diesem Jahr einen behindertengerechten Zugang und eine neue Toilettenanlage im Erdgeschoss erhalten wird. Eine erfreulich hohe Zahl an interessierten Bürgerinnen und Bürgern hatten sich zur Ortsratsitzung am 28. November, eingefunden.

Zu Beginn ließ Ortsbürgermeisterin Petra Pinnecke wissen, dass sie und Annette Altmann durch den Wegzug von Jürgen Zuchowski leider den dritten Eisdorfer Dorfmoderator verloren haben. Wenn sich jemand berufen fühle, dieses Ehrenamt mit auszuüben, möge er oder sie sich bei ihr melden.

Außerdem informierte sie darüber, dass die Eisdorfer Vereine sich bereits zum zweiten Mal mit Udo Küster, dem Leiter der Regionalen Koordinationsstelle für Vereine und Verbände, getroffen haben, um sich gemeinsam weiter Gedanken über die Zukunft der Vereine zu machen. Küster habe dabei erklärt, dass die Eisdorfer gut aufgestellt seien und es gut voran gehe. „Schauen wir mal in Zukunft“. Aber auch Bürgermeister Harald Dietzmann meldete sich zu Wort. Er betonte, dass die Aufträge für das Leader-Projekt „Gemeindebüro“ bereits vergeben seien und auch die Kostenerhöhung durchaus noch in Kauf genommen werden könne. Die Rampe, welche einen behindertengerechten Zugang in das Gebäude ermöglicht, müsse nur noch verzinkt und dann selbstverständlich montiert werden. Mit der neuen Heizung dürfte es schon in der kommenden Woche losgehen. Aber auch die WCs stünden im Dezember auf der Liste, es fehlten halt noch die Türen.

5.500 Euro Mehrkosten

Sei man zu Beginn der Planungen von gut 20.000 Euro ausgegangen müssten jetzt 5.500 Euro dazu gezählt werden. Um diese 30-prozentige Kostenerhöhung im Griff zu behalten, habe die Verwaltung gleich einen neuen Antrag bei Leader gestellt, welcher sehr erfolgreich gewesen sei.

Denn der Förderbescheid belaufe sich jetzt nicht mehr auf etwa 15.000, sondern auf gut 19.000 Euro. „Mit der Eigenleistung von 5.600 Euro sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen“.

Dietzmann kam zudem auf den im „Nördlichen Oberdorf“ gelegenen Spielplatz zu sprechen. Denn dort sei der vorhandene Zaun noch erhöht und seitlich erweitert worden. Die Verkehrsschau von Landkreis, Verwaltung und Polizei habe aber nicht mit dem gewünschten Verkehrsberuhigung-Objekt geendet. Allerdings sollen in dem Bereich verstärkt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden.

Ratsmitglied Jens Schimpfhauser sprach anschließend – auch im Namen der Bewohner dieses Straßenzuges – ein großes Dankeschön für die durchgeführten Maßnahmen aus. „Die sehen nicht nur gut aus, sondern sind auch sinnvoll. Es ist so geworden, wie wird uns das vorgestellt haben“.

Auf das Kultur- und Sportzentrum zu sprechen kommend, waren sich alle Ortsratsmitglieder einig, dass in Sachen „Entgelt und Nutzung“ sowie der Überarbeitung der Benutzerordnung der richtige Weg beschritten wurde. Man habe sich Gedanken zu den Themen gemacht und mit Oliver Schneider sowie Stephan Mantel von der Verwaltung besprochen. Die beiden hätten alles in die Realität umgesetzt und auf Papier gebracht. Dafür sprach ihnen Petra Pinnecke ein großes Dankeschön aus. Also sollten alle, die das KuS ab dem 1. Januar 2023 anmieten möchten, daran denken, dass die Nützungsgebühr der allgemeinen Kostensteigerung sanft angepasst sein werden. Einen weiteren von Herzen kommenden Dank richte die Ortsbürgermeisterin an Bärbel Wilk. Denn die hat seit 15 Jahren das KuS betreut. Mit Jahresende werde Wilk einem jungen Ehepaar Platz machen, denn Erika und Gerhard Pankratz haben sich entschieden, in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin zu treten. Dafür wünschte Petra Pinnecke ihnen alles Gute und viel Spaß.

Wer das KuS mieten möchte, der kann sich jetzt schon mal folgende Telefonnummer vormerken: 0178/6979246.

„Spechtbeauftragter“

Das KuS wurde aber noch einmal erwähnt. Denn bei diversen Feierlichkeiten im Anbau sei leider die Trennwand zur Turnhalle hochgeschoben worden und, wenn die Geräteräume nicht geschlossen waren, darin rumgetobt. Schlösser werden in naher Zukunft derartige unerlaubte Möglichkeiten aus dem Weg räumen.

Ratsfrau Daniela Diener gab zu bedenken, dass das Unterdach der Eisdorfer Friedhofskapelle immer noch der Lieblingsplatz der Spechte sei. Die eigens für sie aufgehängten Nistkästen hätten ihre Vorliebe für das Unterdach nicht beenden können. Im Interesse des Holzes müsse überlegt werden, was man tun könnte. Harald Dietzmann brachte hierzu verschmitzt den Begriff „Spechtbeauftragten“ ins Spiel.