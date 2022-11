Gedenken an den Ehrenmälern: Volkstrauertag 2022 im Harz

Die Fahnen an vielen Rat- und Kreishäusern wehten anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag auf halbmast. Vielerorts wurde der Opfer von Gewalt und Krieg in Gottesdiensten, Ansprachen, mit Liedbeiträgen und Kranzniederlegungen gedacht.

Etwa in der Gemeinde Bad Grund. Dort war bereits der Gottesdienst in der St.-Johannis-Kirche zu Windhausen gut besucht. Pastor Thomas Waubke hielt die Predigt, Peter Wendlandt umrahmte die Gedenkfeier musikalisch an der Orgel. Im Anschluss gingen die Gottesdienstbesucher mit Pastor Waubke und Ortsbürgermeister Daniel Beck zur Gedenkfeier an den Glockenturm. Mit einem Kranz führten zwei Mitglieder der Feuerwehr, begleitet von Fahnenabordnungen, den Umzug zum Ehrenmal an.

Niedergelegter Kranz. Foto: Winfried Kippenberg / HK

In der St.-Johannes-Kirche in Gittelde begann mit einem Gottesdienst die Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Mit einer zum Nachdenken anregenden Reimpredigt machte Pastorin Melanie Mittelstädt auf die Bedeutung des Volkstrauertages aufmerksam. Zum Gedenken am Ehrenmal wurde mit Fahnenabordnungen der Vereine, der Singgemeinschaft MGV Gittelde und MGV Lasfelde unter Leitung von Beate Wittenberg die Feier fortgesetzt. Ansprachen gab es hier von Ortsbürgermeister Olaf de Vries und Pastorin Melanie Mittelstädt sowie von einer Gruppe Einwohner, die mit einem deutlichen „Sag nein zum Krieg“ ihren Beitrag zur Gedenkstunde leisteten. Mit Liedvorträgen bereicherte die Singgemeinschaft unter der Leitung von Beate Wittenberg die Gedenkfeier. Frank Wittenberg war mit einigen Tauben zum Ehrenmal gekommen und ließ diese als Friedenssymbol in den Himmel aufsteigen. Mit ihrem Gang zum Gedenkstein beendeten Olaf de Vries und Melanie Mittelstädt die Feierstunde.

An der Gedenkstätte in Teichhütte hatten sich ebenfalls viele Einwohner versammelt. Hinzukamen noch einige Einwohner aus Gittelde. Auch hier fanden Olaf de Vries und Pastorin Melanie Mittelstädt bewegende Worte zum Volkstrauertag. Die Einwohner, die am Ehrenmal in Gittelde die Worte „Sag nein zum Krieg“ vorgetragen hatten, trugen diese Worte auch in Teichhütte vor. Der Ortsbürgermeister verlas die 1952 eingeführte Totenehrung und mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal beendeten der Ortsbürgermeister und Mittelstädt die Gedenkfeier.

Nahezu zeitgleich und ähnlich vom Ablauf fanden die Gedenkfeiern in Badenhausen, Eisdorf und Willensen sowie in zahlreichen anderen Gemeinden, Städten und Orten im Altkreis statt.