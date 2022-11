Führungen nur auf Anfrage und in den Ferien

Führungen im Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund gibt es momentan nur ab acht Personen und auf Nachfrage sowie in den Ferien.

Die gestiegenen Preise für Energie gehen auch an den kulturellen Einrichtungen nicht spurlos vorbei. Wie das Vorstandsmitglied des Fördervereins und Gästeführerin Regina Keinert auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, müsse das Bergbaumuseum Schachtanlage Knesebeck in Bad Grund ab sofort bis zu den Osterferien im kommenden Jahr schließen. In den Weihnachtsferien sollen aber Führungen stattfinden und Führungen ab acht Personen sollen auch auf Nachfrage möglich sein. Drei größere Gruppen – unter anderem aus Hessen und Baden-Württemberg – haben sich noch für dieses Jahr angemeldet.

Schon vor dem Angriffskrieg in der Ukraine hatte das Museum pro Jahr Kosten für Gas und Strom von mehreren Tausend Euro. Diese hätten sich nun nahezu verdreifacht, so Keinert – zumindest die Gaspreise. Die neuen Stromkosten seien gerade noch in Bearbeitung. Aber diese würden erwartungsgemäß – wie bei jedem – ebenfalls höher werden. „Das ist eine belastende Situation“, so Keinert, die die neuen Kosten nicht im Detail benennen wollte.

In Nebensaison auch früher nur zeitweise geöffnet

„Wir können das Museum nur halten, wenn wir es erst einmal schließen.“ Wobei sich die komplette Schließung bis zu den Osterferien zunächst schlimmer anhört, als es eigentlich sei. Denn in der Nebensaison ab November bis zum ersten Mai hatte das Museum sowieso nur sonntags und in den Ferien geöffnet. Ab Mai hoffe man, wieder die gewohnten Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 14 Uhr anbieten zu können.

Ob es eine Unterstützung seitens der Gemeinde gebe, stehe in den Sternen, so Keinert. Die Gemeinde ist Inhaberin des Grundstückes und der Gebäude, seit 2001 gibt es aber mit dem Förderverein einen Betriebsführungsvertrag, erklärt der Bürgermeister der Gemeinde Bad Grund, Harald Dietzmann. Durch den Vertrag habe man sich geeinigt und den Betrieb auf den Förderverein übertragen. „Wenn sich abzeichnen sollte, dass die Energiekosten vom Museum nicht mehr getragen werden können, müssen wir in einem Gespräch nach einer Lösung suchen“, so Dietzmann.

Entwicklung der Corona-Lage abwarten

Keinert gab zu bedenken, dass man auch abwarten müsse, wie sich die Corona-Lage entwickele und welche Auflagen vom Landkreis wieder auf den Museumsbetrieb zukämen.

Auch in jüngster Vergangenheit habe man aus Sicherheitsgründen die Führungen nur anbieten können, wenn die Besucher eine Mund-Nasen-Maske trugen. Das habe die Teilnehmer teilweise allerdings abgeschreckt, weiß die Gästeführerin. „Unser Vorstand besteht aus älteren Ehrenamtlichen, es ist schade, dass einige Leute nicht bereit sind, für eine halbe Stunde mal eine Maske aufzusetzen“, betont Keinert.

Führungen ab acht Personen sind auch weiterhin nach Voranmeldung unter Telefon 05327/2858 möglich. Auch in den Weihnachtsferien finden Führungen statt, die Termine werden noch bekannt gegeben.