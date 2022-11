Sonja Ulbrich ist seit 20 Jahren im Vorstand des DRK Gittelde

Da die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Gittelde, Marion Zimmermann, etwas später kam, übernahm ihre Stellvertreterin, Eleonore Geudert, den Bericht bei im Rahmen der Jahreshauptversammlung.

Geudert informierte darüber, dass im vergangenen Jahr zwei Blutspendetermine stattfanden, einmal mit 43 und einmal mit 42 Spendern. Man dürfe immer noch kein Buffet anbieten, aber die Lunchtüten für die Blutspender seien reichlich gefüllt. Aufgrund des Krippenanbaus am DRK-Kindergarten in Gittelde habe man auch die sogenannte „Grüne Villa“, die der Ortsverein vor vielen Jahren dem Kindergarten stiftete, abbauen müssen. Dieser Unterstell-Schuppen habe bei einem Vereinsmitglied ein neues Zuhause gefunden.

Wie auch schon im vergangenen Jahr, werde man auch dieses Jahr wieder das Laternenfest des Kindergartens unterstützen und Würstchen, Brötchen und Getränke sponsern. Auch werden in diesem Jahr wieder die älteren Mitglieder zu Beginn der Adventszeit eine Weihnachtstüte erhalten.

Wie Kassenführer Uwe Weiß noch mitteilte, hat der Ortsverein momentan 64 Mitglieder, das älteste Mitglied ist 93 Jahre und das jüngste 30 Jahre. Geehrt wurden Nadine Meyer für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Sonja Ulbrich für als 20 Jahre Vorstandsarbeit.

Aus der Versammlung heraus wurde Marion Zimmermann als Vorsitzende wiedergewählt, wie auch Uwe Weiß als Kassenführer. Als Beisitzerin wurde Elke Riehn bestätigt. Beate Kohlstedt richtete Grüße vom DRK-Kreisverband Osterode aus. „Ich freue mich zu sehen, wenn ein Ortsverein einen kompletten Vorstand hat und die Arbeit funktioniert“, so Kohlstedt, die bald in den Ruhestand geht. Geudert dankte ihr für ihre langjährige Arbeit. Im Anschluss an die Versammlung waren alle zum gemeinsamen Essen eingeladen.

Der Ortsverein lädt am Mittwoch, 9. November, von 16 bis 19.30 Uhr in das Gasthaus Bode, Breite Straße 1 in Gittelde, zur diesjährigen Blutspendeaktion ein. Jede gesunde Person im Alter zwischen 18 und 72 Jahren kann dort Blut spenden.